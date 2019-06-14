Атомный подводный ракетный крейсер "Князь Владимир" возобновил заводские ходовые испытания

Размещенные на веб-ресурсе forums.airbase.ru качественные фотографии головного атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" (заводской номер 204), сделанные во время выхода корабля из Северодвинска 10 июня 2019 года на возобновленные заводские ходовые испытания.

Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" (заводской номер 204) во время выхода из Северодвинска на возобновленные заводские ходовые испытания, 10.09.2019 (с) CrazyMk / forums.airbase.ru

Напомним, что строительство головного атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения (АРПКСН) "Князь Владимир" (заводской номер 204) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") было осуществлено на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП). Строительство ведется по отдельному контракту АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) с Министерством обороны России Н/1/2/0368/ГК-12-ДГОЗ от 25 мая 2012 года. Фактическая постройка корабля осуществляется на СМП с 2009 года, хотя официальная закладка была произведена на СМП 30 июля 2012 года. Церемония вывода "Князя Владимира" из цеха СМП состоялась 17 ноября 2017 года.

Первый выход "Князя Владимира" из Северодвинска на заводские ходовые испытания (ЗХИ) состоялся 28 ноября 2018 года. Корабль вернулся с первого этапа испытаний 22 декабря 2018 года, после чего корабль был снова постален на СМП для устранения выявивленных дефектов и проведения доработок. Теперь "Князь Владимир" возобновил ЗХИ. Официально корабль планируется передать ВМФ в конце 2019 года, однако неясно, будет ли этот срок выдержан.

В соответствии с другим контрактом З/1/2/0169/ГК-12-ДГОЗ, заключенным также 25 мая 2012 года Министерством обороны России с ОСК на строительство четырех серийных АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 205, 206, 207 и 208, в настоящее время на СМП ведется также постройка серийных кораблей этого проекта "Князь Олег" (заводской номер 205, официально заложен 27 июля 2014 года), "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206, заложен 26 декабря 2014 года), "Император Александр III" (заводской номер 207, заложен 18 декабря 2015 года) и "Князь Пожарский" (заводской номер 208, заложен 23 декабря 2016 года).

Ранее СМП осуществило постройку и передало ВМФ России три первых АРПСКН проекта 955 (09551, "Борей") - К-535 "Юрий Долгорукий" (заводской номер 201, передан ВМФ России 10 января 2013 года), К-550 "Александр Невский" (заводской номер 202, передан ВМФ России 23 декабря 2013 года) и К-551 "Владимир Мономах" (заводской номер 203, передан ВМФ России 19 декабря 2014 года).

Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" (заводской номер 204) во время выхода из Северодвинска на возобновленные заводские ходовые испытания, 10.09.2019 (с) CrazyMk / forums.airbase.ru

Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" (заводской номер 204) во время выхода из Северодвинска на возобновленные заводские ходовые испытания, 10.09.2019 (с) Олег Кулешов / forums.airbase.ru