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14.06.2019
Вестник Мордовии

"Огнедышащий дракон": как в Афгане усилили огневую мощь легендарного Т-62

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Источник изображения: Фото: twitter.com/obiekt219, Отвага2004

Основным танком находившихся в Афганистане советских войск был средний Т-62. В разных источниках неоднократно упоминалось еще и о Т-64А, задействованных в тех событиях. Однако большинство историков отечественного танкостроения считают, что "шестьдесят четвертый" никогда туда не направляли.

Если говорить о Т-62 на вооружении афганской армии, то поставки такой техники в эту страну осуществлялись в 70-е годы, в ответ на закупки Ираном американской и английской техники.

Эти танки, кстати, участвовали в апрельской революции 1978 года. Причём, одна из машин была уничтожена во время событий в Кабуле.

Источник изображения: Фото: twitter.com/obiekt219, Отвага2004

В то же время наиболее массовыми в правительственных войсках считались Т-55, хотя встречались и более ранние Т-54 и даже Т-34-85.

Опыт применения Т-62 в Афганистане заставил советских конструкторов провести модернизацию. Это было сделано настолько успешно, что Т-62М успешно воюют в настоящее время на Ближнем Востоке (Смотрите один из наших материалов на эту тему: "В Сирии террористам опять не удалось уничтожить Т-62М").

Были и другие варианты модернизации легендарного танка. Наиболее малоизвестным и редким стал "огнедышащий дракон", что на снимке.

Как видно, на "шестьдесятдвойку" установили три авиационных блока УБ-32 для запуска 57-мм неуправляемых реактивных С-5. В результате на террористов могло быть обрушено 96 НАР. Как отмечали специалисты, применение такого оружия имело еще и значительный психологический эффект.

Также, по некоторым данным, в Афганистане прошли испытания танковые пусковые установки БКП-Б812, имевшие 12 направляющих для применения неуправляемых авиационных ракет С-8 нескольких модификаций.

К сожалению, фотографий Т-62 с таким дополнительным вооружением, по всей видимости, не сохранилось.

Дмитрий Лемешко

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Страны
Афганистан
Великобритания
Иран
Сирия
США
Продукция
Б-32
С-8
Т-55
Т-62
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