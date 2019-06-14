Французская компания Dassault Systemes приобретает американскую Medidata Solutions

Один из крупнейших в Европе разработчиков программного обеспечения французская компания Dassault Systemes (контролируется французской группой Dassault Groupе - в данную группу входит также широко известная Dassault Aviation) 12 июня 2019 года сообщила о приобретении ею американской компании Medidata Solutions, специализирующейся на цифровых решениях и обработке данных в медико-биологической сфере.

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Согласно условиям соглашения, Dassault Systemes заплатит 92,25 долл за каждую акцию Medidata Solutions, и таким образом общая стоимость американской компании составит для нее 5,8 млрд долл. Стороны планируют закрыть сделку в четвертом квартале 2019 года. Для финансирования приобретения Dassault Systemes получила кредит в 4,5 млрд долл.

Данное поглощение станет крупнейшей в истории Dassault Systemes. В 2018 году Dassault Systemes имела объем продаж 3,477 млрд евро и более 13600 занятых. Medidata Solutions в 2018 году имела выручку в 636 млн долл.

Как отмечается в пресс-релизе Dassault Systemes, благодаря этой сделке она сможет диверсифицировать свой бизнес и укрепить свои позиции на рынке медико-биологических исследований, предоставляя клиентам платформу полного цикла для исследований и разработок, проведения клинических испытаний, а также производства и коммерциализации новых продуктов и технологий.