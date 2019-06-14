F-35 помог Су-35

Поставка арабским странам американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II маловероятна из-за позиции Израиля, поэтому ОАЭ и другие государства Персидского залива могут купить российские истребители поколения 4++ Су-35. Об этом пишет "Военно-промышленный курьер" со ссылкой на информированный источник.

"Шесть [израильских] компаний задействованы в этой программе [F-35] как подрядчики и поставщики технологий, общий объем подписанных с ними контрактов составляет 778 миллионов долларов. Эти предприятия однозначно будут возражать против передачи технологий каким-либо арабским государствам", — сообщил собеседник издания в ходе выставки ISDEF 2019.

Издание отмечает, что такое "нежелание Израиля видеть F-35 у других ближневосточных стран, прежде всего в составе ВВС [Военно-воздушных сил] ОАЭ, работает, как это ни парадоксально, на интересы России в регионе Персидского залива", в частности, открывает "возможность продвижения в регион Су-35".

В июне источник сообщил, что израильский комплекс активной защиты Trophy, которым оснащается бронетехника Армии обороны Израиля и Сухопутных войск США, плохо отражает удар современных российских противотанковых средств.

10-я международная выставка вооружений и военной техники ISDEF 2019 проходила в Тель-Авиве (Израиль) с 3 по 6 июня.

В настоящее время у Израиля 12 истребителей F-35I Adir. Всего Тель-Авив получит 50 таких самолетов.