В Сингапуре официально принята на вооружение новая боевая машина пехоты Hunter

11 июня 2019 года министр национальной обороны Сингапура Нг Ен Хен во время мероприятий по поводу 50-летия сингапурских танковых войск, проходивших на военной базе Sungei Gedong Camp, принял участие в церемонии официального принятия но вооружение сухопутных войск Сингапура новой гусеничной боевой машины пехоты национального производства Hunter, ранее известной под обозначением NGAFV (New Generation Armoured Fighting Vehicle).

Министр национальной обороны Сингапура Нг Ен Хен на церемонии официального принятия но вооружение сухопутных войск Сингапура новой гусеничной боевой машины пехоты национального производства Hunter, ранее известной под обозначением NGAFV (New Generation Armoured Fighting Vehicle). Машина оснащена израильским боевым модулем Rafael Samson 30. 11.06.2019 (с) министерство национальной обороны Сингапура

Напомним, что БМП Hunter (NGAFV) создавалась с 2006 года сингапурским государственным объединением Singapore Technologies Engineering Ltd (ST Engineering) совместно с оборонным научно-технологическим агентством (Defence Science and Technology Agency) министерства национальной обороны Сингапура. Машина призвана заменить в сингапурской армии парк модернизированных гусеничных БТР М113A2 Ultra. Впервые БМП Hunter (NGAFV) была представлена общественности только в июле 2016 года, а 22 марта 2017 года министерство национальной обороны Сингапура выдало ST Engineering контракт на начало серийного производства новых БМП с началом поставок сингапурской армии в 2019 году. Количество заказанных машин не раскрывается.

Согласно официальным данным, новая сингапурская БМП Hunter (NGAFV) имеет боевую массу 29 тонн и вместимость 11 человек (в том числе три члена экипажа и до восьми пехотинцев). Длина машины 6,9 м, ширина 3,28 м, высота 3,2 м. БМП оснащена дизельным двигателем MTU 8V-199 TE20 мощностью 711 л.с. Максимальная скорость по шоссе 70 км/ч, запас хода до 500 км. Ходовая часть имеет по шесть опорных катков на борт. Заявляется высокий уровень защиты БМП, а также ее оснащение новой сетевой интегрированной информационной системой связи и передачи данных сингапурской армии Army Battlefield Internet (ABI) С4.

Опытные образцы БМП были оснащены разработанным входящим в состав ST Engineering дивизионом Singapore Technologies Kinetics (STK) стабилизированным необитаемым/опционально обитаемым боевым модулем Adder M30 Medium Calibre RWS с 30-мм автоматической пушкой ATK Orbital Mk 44 Bushmaster (или ее сингапурским аналогом) и 7,62-мм пулеметом. Модуль оснащен дублированной круглосуточной системой управления огнем и панорамным прицелом командира.

Однако, судя по распространеным фотоматериалам, официально принятый на вооружение сингапурской армии серийный вариант БМП Hunter оснащен израильским стабилизированным необитаемым/опционально обитаемым боевым модулем Rafael Samson 30. Модуль Samson 30 также оснащен 30-мм автоматической пушкой ATK Orbital Mk 44 Bushmaster (боекомплект 230 выстрелов) и 7,62-мм пулеметом (боеокомлект 500 патронов), а также имеет выдвижную двухзарядную пусковую установку ПТУР Rafael Spike-LR/MR.

Сообщается, что помимо линейных БМП, министерство национальной обороны Сингапура заказало некоторое количество машин в вариантах бронированной ремонтно-эвакуационной машины и мостоукладчика.

ST Engineering также разработала на основе новой БМП вариант машины огневой поддержки (легкого танка), оснащенной бельгийской башней CMI Cockerill серии 3000 c 90-мм или 105-мм пушкой. Такая машина, в частности, предлагалась на сооветствующий конкурс американской армии по программе Mobile Protected Firepower (MPF).

Напомним, что STK с 1997 года вел производство для сингапурской армии 23-тонных гусеничных БМП Bionix cобственной разработки, а c 2006 года в производстве находилась 25-тонная модифицированная БМП Bionix II. Всего построено до 800 БМП серии Bionix и машин на их базе.

Новая сингапурская боевая машина пехоты Hunter, ранее известная под обозначением NGAFV (New Generation Armoured Fighting Vehicle), в серийном исполнении с оснащением израильским боевым модулем Rafael Samson 30 (с) министерство национальной обороны Сингапура

Официальная инфографика новой сингапурской гусеничной боевой машины пехоты Hunter, ранее известной под обозначением NGAFV (New Generation Armoured Fighting Vehicle). Машина оснащена израильским боевым модулем Rafael Samson 30 (с) министерство национальной обороны Сингапура