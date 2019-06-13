Трамп верит в возможность договориться с КНДР, но никуда не спешит
Для первой встречи лидеров КНДР Ким Чен Ына и США Дональда Трампа был важен уже сам факт этой встречи. Фото Reuters.
Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным урегулировать ядерную проблему с КНДР, но предупредил, что может позволить себе с этим не спешить.
"Я думаю, все завершиться успешно. Но я никуда не спешу. Санкции (против КНДР - ИФ) - в силе", - сказал он в среду на пресс-конференции в Вашингтоне.
Трамп заверил, что он - первый американский президент, всерьёз пытающийся решить проблему КНДР. "Они там уже давно" - пояснил он, говоря о лидере КНЛР Ким Чен Ыне, его отце Ким Чен Ире и о деде нынешнего руководителя - основателе КНДР Ким Ир Сене.
"И никто все это время ничего не предпринимал, кроме меня", - добавил Трамп.
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