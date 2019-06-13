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13.06.2019
Известия.ru

Трамп задумался об отправке в Польшу еще 2 тыс. военных

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma

Президент США Дональд Трам обсуждает с польским коллегой Анджеем Дудой вопрос размещения в Польше дополнительного контингента американских военных в 2 тыс. человек. Их, по словам американского лидера, планируется перебросить их Германии.

Решение по этому вопросу пока не принято, подчеркнул Трамп. Он отметил, что Варшава также намерена закупить у Соединенных Штатов истребители-бомбардировщики пятого поколения F35, передает ТАСС.

В конце мая СМИ США сообщили о намерении страны увеличить контингент в Польше как минимум на 1 тыс. человек. Идея Дуды о создании военной базы "Форт Трамп" была отклонена. Американских военных разместят на уже имеющихся объектах.

Варшава неоднократно просила Вашингтон об увеличении числа военных на своей территории из-за якобы существующей российской угрозы. Сейчас в Польше дислоцировано около 4 тыс. американских военнослужащих.

В Москве неоднократно отмечали, что размещение американских ракет и военных вблизи российских границ приводит к росту напряженности в регионе.

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
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