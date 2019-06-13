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13.06.2019
Российская газета

В Омске установили рекорд по перетягиванию танков

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Источник изображения: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

В Омском автобронетанковом институте в честь выпуска офицеров был открыт самый большой в России искусственный вододром  и установлен рекорд по перетягиванию танков.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе танка Т-80 потянула за собой колонну из семи боевых машин общей массой 315 тонн, установив новый рекорд Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России. БРЭМ-80 предназначена для эвакуации бронетехники  и ее ремонта в полевых условиях. 46-тонная машина может развивать скорость до 70 километров в час, оснащена краном грузоподъемностью 18 тонн и тяговой лебедкой.

- Открытый на территории института вододром позволяет курсантам отрабатывать ряд уникальных операций, включая эвакуацию из затопленной машины, - рассказал замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Габариты водоема: длина 120, ширина 70, глубина 5 метров, -  обеспечивают выполнение сразу нескольких упражнений как на воде, так и под водой. В частности, будущие офицеры будут тренироваться здесь в преодолении водных преград на танках и БМП, спасении экипажей при нештатных ситуациях.

В 2019 году Омскому автобронетанковому инженерному институту исполняется 80 лет. В честь юбилея на территории вуза были заложены памятник танкисту и танковая аллея.


Антон Валагин

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Страны
Россия
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Т-80
Компании
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Персоны
Булгаков Дмитрий
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