В Омске установили рекорд по перетягиванию танков

В Омском автобронетанковом институте в честь выпуска офицеров был открыт самый большой в России искусственный вододром и установлен рекорд по перетягиванию танков.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе танка Т-80 потянула за собой колонну из семи боевых машин общей массой 315 тонн, установив новый рекорд Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России. БРЭМ-80 предназначена для эвакуации бронетехники и ее ремонта в полевых условиях. 46-тонная машина может развивать скорость до 70 километров в час, оснащена краном грузоподъемностью 18 тонн и тяговой лебедкой.

- Открытый на территории института вододром позволяет курсантам отрабатывать ряд уникальных операций, включая эвакуацию из затопленной машины, - рассказал замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Габариты водоема: длина 120, ширина 70, глубина 5 метров, - обеспечивают выполнение сразу нескольких упражнений как на воде, так и под водой. В частности, будущие офицеры будут тренироваться здесь в преодолении водных преград на танках и БМП, спасении экипажей при нештатных ситуациях.

В 2019 году Омскому автобронетанковому инженерному институту исполняется 80 лет. В честь юбилея на территории вуза были заложены памятник танкисту и танковая аллея.

Антон Валагин