Украинское КБ "Южное" готовится к выпуску ракетных двигателей в США

Киев. 12 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" (КБЮ, Днепр) оптимистично оценивают потенциал взаимовыгодного украинско-американского сотрудничества в области ракетного двигателестроения и отрабатывают планы создания в США производства ракетных двигателей, сообщил генеральный директор КБЮ "Южное" Александр Дегтярев.

На пресс-конференции во вторник в Днепре, оценивая по просьбе журналистов текущее состояние начатого Украиной в новой геополитической ситуации диалога с США о пересмотре наполнения двустороннего партнерства в космической сфере, Дегтярев отметил: "Америка без Украины в космосе проживет, но это не значит, что перспектив у нас нет".

По его словам, обострение отношений между США и РФ повлекло политическую "неприемлемость российского присутствия в американском космосе". В первую очередь, речь идет о российских двигателях РД-180, уточнил он, отметив: эта ситуация открывает дополнительные возможности для развития сотрудничества между Украиной и США в области ракетного двигателестроения. "У нас есть и амбиции, и опыт, чтобы заменить РД-180 на РД-815" (новый украинский маршевый двигатель тягой 250 тонн - ИФ), - сказал он.

"Не исключаю, что РД-815 будет востребован", - сказал Дегтярев, уточнив: "Когда выгодно, никто не отказывает...У нас появились дополнительные возможности, и их надо использовать".

По словам гендиректора КБЮ, помимо маршевого РД-815, большой интерес потенциальных заказчиков вызывает также новый украинский маршевый РД-870 тягой до 100 тонн.

"В наших планах - создать в США производство двигателей украинской разработки", - сказал Дегтярев, добавив: "Мы видим в этом перспективы, потому что это дает много политических привилегий и много возможностей".

ГП "КБ "Южное" было ведущим и крупнейшим в СССР научным и конструкторским ракетным центром. Сегодня это основной научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями. Поставляет на экспорт более 80% продукции и услуг, в числе основных партнеров - США и страны ЕС.

Согласно ранее озвученным данным КБЮ, на сегодняшний день компанией разработано более 30 видов жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), 17 из которых доведены до серийного изготовления. Последние десять лет предприятие ведет разработку перспективного семейства ЖРД первых ступеней ракет-носителей (РН) тягой 120-250 тонн, которые могли бы эффективно использоваться на американском рынке РН. Также КБЮ начаты проекты по созданию мощного маршевого ракетного двигателя тягой до 500 тонн, двигательных установок для модулей, которые смогут обеспечить доставку грузов и экипажей на Луну и ближайшие планеты Солнечной системы.

В 2015 году со своим новым ЖРД РД-815 КБ "Южное" приняло участие в объявленном ВВС США тендере на разработку двигателей взамен российских РД-180, которыми оснащаются РН Atlas-5 американской United Launch Allianсе (ULA). В связи с введенными в 2014 году Конгрессом США ограничениями на ВТС с РФ ввиду присоединения Крыма, США до 2019 года планируют полностью отказаться от российских РД-180. Поставки РД-181, которыми оснащаются новые РН Antares для МКС, ограничены гражданской сферой.

В настоящее время США ускоряют реализацию программы создания РН Vulcan нового поколения для ВВС США. Согласно подписанному в феврале 2016 года Пентагоном контракту с ULA, проект должен быть реализован до конца 2019 года. Американская Aerojet Rocketdyne в соответствии с подписанным с Пентагоном контрактом, должна обеспечить до конца 2019 года разработку нового AR1 на замену РД-180.