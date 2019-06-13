Stern назвал "оружием конца света" новую противоракету России ПРС-1М

Немецкий журнал Stern заявил, что на сегодняшний день Россия лидирует в гонке вооружений, во многом благодаря разработке гиперзвуковых ракет.

Так, издание привело данные об испытательном пуске модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) ПРС-1М, который прошел на полигоне Сары-Шаган еще в 2018 году. По словам автора статьи, данная противоракета является более смертоносной, чем ее предшественник типа 53Т6.

"Эта противоракета создана на случай возможной ядерной войны и предназначена для перехвата ракет США и защиты Москвы и других городов", — говорится в материале.

Отмечается, что ПРС-1М способна стать самой быстрой в мире, а диапазон ее использования в полтора раза больше предыдущей версии.

"ПРС-1М —настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир", — отметил автор статьи.

Противоракета ПРС-1М была испытана 12 февраля 2018 года. Одно из главных отличий новейшего комплекса от предшественников в том, что он полностью автоматизирован. Теперь вводить вручную команду на запуск не требуется.