Канадские спутники RADARSAT Constellation успешно вывели на орбиту

Аппараты призваны, в частности, следить за состоянием экосистем в Арктике, а также отслеживать передвижения кораблей в этом регионе

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Канадские спутники RADARSAT Constellation успешно выведены на околоземную орбиту. Об этом сообщила в среду в своем Twitter американская компания SpaceX.

Ранее сообщалось о том, что ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX с тремя канадскими спутниками для исследования Земли стартовала в среду с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния). Запуск был осуществлен в 07:17 по времени Западного побережья США (17:17 мск). Первая ступень Falcon-9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на посадочную площадку на базе Ванденберг.

Аппараты проекта RADARSAT Constellation призваны заменить устаревшие аналогичные спутники системы RADARSAT-2, которые находятся на орбите с 2007 года. Стоимость нового проекта оценивается в 1,2 млрд канадских долларов ($890 млн). Как утверждают в Канадском космическом агентстве, спутники RADARSAT Constellation призваны, в частности, следить за состоянием экосистем в Арктике, а также отслеживать передвижения кораблей в этом регионе.