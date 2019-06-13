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13.06.2019
ТАСС

Канадские спутники RADARSAT Constellation успешно вывели на орбиту

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Ракета Falcon 9
Ракета Falcon 9.
Источник изображения: AP Photo/ John Raoux

Аппараты призваны, в частности, следить за состоянием экосистем в Арктике, а также отслеживать передвижения кораблей в этом регионе

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Канадские спутники RADARSAT Constellation успешно выведены на околоземную орбиту. Об этом сообщила в среду в своем Twitter американская компания SpaceX.

Ранее сообщалось о том, что ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX с тремя канадскими спутниками для исследования Земли стартовала в среду с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния). Запуск был осуществлен в 07:17 по времени Западного побережья США (17:17 мск). Первая ступень Falcon-9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на посадочную площадку на базе Ванденберг.

Аппараты проекта RADARSAT Constellation призваны заменить устаревшие аналогичные спутники системы RADARSAT-2, которые находятся на орбите с 2007 года. Стоимость нового проекта оценивается в 1,2 млрд канадских долларов ($890 млн). Как утверждают в Канадском космическом агентстве, спутники RADARSAT Constellation призваны, в частности, следить за состоянием экосистем в Арктике, а также отслеживать передвижения кораблей в этом регионе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Канада
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Компании
SpaceX
Проекты
Constellation
Falcon РН
Арктика
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