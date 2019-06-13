"Самсунг" увеличивает штат разработчиков технологии 6G

На днях компания Samsung Electronics заявила о том, что приступила к начальному этапу изысканий в сфере телекоммуникационных сетей шестого поколения, запустив новый научно-исследовательский центр. Об этом сообщает издание The Korea Herald.

Источник изображения: topwar.ru

Корпорация Samsung недавно сформировала Центр исследований передовых коммуникаций под управлением команды Samsung Research, основной научно-исследовательской организации компании, расположенной на юге Сеула. После запуска технологий пятого поколения технологический гигант расширил существующую группу по исследованию сферы телекоммуникаций. Данная группа, наряду с разработками в этой области, отвечает за исследования и разработки в сфере искусственного интеллекта и робототехники.

Нынешняя команда, работавшая в этом направлении, была усилена для того, чтобы начать исследования в сфере 6G.

- отметил представитель Samsung в комментарии изданию The Korea Herald .

Однако корейская компания не первая, кто начал заниматься исследованиями перспективной сфере.

Город инноваций

Город Оулу в Северной Финляндии, является одним из крупнейших мировых центров инновационных технологий. Много лет назад он стал родиной телефонов Nokia, а затем, не остановившись на этом, продолжил развиваться, превратившись в кластер высокотехнологических компаний. В небольшом городке на 250 тысяч человек населения работает 18,5 тысяч экспертов и специалистов из 120 стран, связанных со сферой высоких технологий.

Nokia, несмотря на временное исчезновение с рынка мобильных телефонов, по-прежнему присутствует здесь. Ее завод по производству телекоммуникационного оборудования и научно-исследовательский центр работали и работают над технологией 5G. И эти же люди будут развивать новые технологии сотовой связи шестого поколения.

Компания является одной из 60 организаций, участвующих в тестировании сетей 5G (5GTN) Университета Оулу (в нем учатся порадка 25000 студентов). Сеть охватывает университетский кампус и часть города. Со временем 5GTN может стать основой для первой в мире сети 6G, а привести к этому может проект 6Genesis.

Развитие технологий 6G финансирует университет

6Genesis - это программа, рассчитанная на 8 лет, с финансированием в размере 251 млн евро, целью которой является исследование технологий беспроводной связи, которые в конечном итоге станут частью сетей 6G.

Академия Финляндии является крупнейшим спонсором 6Genesis, а факультет электроники и коммуникаций Университета Оулу выделяет свои ресурсы на реализацию проекта. Кроме Nokia, в программе задействованы и иные корпоративные спонсоры, а также Университет Аалто и государственный исследовательский центр VTT.

Университет Оулу провел успешную работу с сетями 5G, и мы надеемся, что с этой программой мы также будем сможем эффективно развивать 6G.

- сказал Ари Путту, руководитель совместных проектов 6Genesis, в комментарии изданию TechRadar.

Роль университета состоит в том, чтобы посмотреть, что произойдет в ближайшие десять лет. Конечно, мы будем проводить и краткосрочные исследования. Однако большая часть нашей работы предполагает долгосрочные разработки и проверки.

Сети 6G дадут значительный прирост скорости и объема передаваемы данных

Предполагается, что сети 6G смогут решить ряд проблем, которые снижают эффективность новых сетей пятого поколения: например, большее, по сравнению с LTE и 3G количество передающих устройств. Кроме того, под вопросом стоит обещанное удаленное управление т.н. промышленным интернетом вещей, где скорость отклика в миллисекундах принципиально важна.

По предварительным данным, на начальных этапах 6G будет заимствовать инфраструктуру сетей пятого поколения. С точки зрения скорости, сети 6G будут пропускать 1 Тбит/с, используя спектр частот ниже 1 ТГц, и будут сосредоточены на соединении "триллионов" объектов, а не "миллиардов" мобильных устройств. Кроме того, для развития сети планируется использовать искусственный интеллект (AI)

Исследователи рассчитывают, что активное использование технологии начнется в 2030-х годах. Новые разработки должны обеспечить еще более высокие стандарты скорости и также больший объем передаваемых данных, и гораздо меньшую задержку. По сути, шестое поколение сотовых сетей должно выполнить те обещания, которые давали разработчики сотовой связи 5G.