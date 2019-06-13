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13.06.2019
Интерфакс-АВН

США ввели санкции против багдадской компании за связи с иранским КСИР

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Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны. Архивное фото
Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны. Архивное фото.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Mohammad Sadegh Heydari / Parade of IRGC

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Минфин США ввел санкции в отношении базирующейся в Багдаде компании South Wealth Resources Company, обвинив ее в связях с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), сообщает в среду американское ведомство.

Также санкции вводятся в отношении двух физических лиц, связанных с этой компанией.

Компания, по утверждению Минфина США, "передала оружие стоимостью в сотни миллионов долларов иракским боевикам, поддерживаемым силами "Кудс" КСИР".

В апреле США объявили КСИР международной террористической организацией. В результате, в США считается незаконным предоставление материальной помощи КСИР.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Ирак
Иран
США
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