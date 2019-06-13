Ход слоном: Индия дрейфует от России к США
Россия может пересмотреть военно-техническое сотрудничество с Индией и Пакистаном
Пентагон в своей новой военной стратегии для Индо-Тихоокеанского региона особое место отводит Индии. При этом сам Дели все больше смотрит в сторону США и Европы, нежели России. В этой связи некоторые аспекты американо-индийских и российско-индийских отношений проанализировал военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.
В мае 1998 года Индия провела серию ядерных испытаний. Вашингтон немедленно объявил о широкомасштабных санкциях против Нью-Дели. Однако вскоре они были сняты, поскольку они наносили только ущерб экономическим и стратегическим интересам США в регионе. В 2006 году Вашингтон снял все ядерные ограничения с Индии. В США было решено установить с Индией отношения стратегического партнерства, предусматривающего в том числе усиление военно-технического сотрудничества и поставки Нью-Дели вооружения, военной и специальной техники.
Этот момент сразу отразилось на Москве. До этого СССР, а позднее и Россия работали с Индией в сфере военно-технического сотрудничества исключительно на уровне межправительственных соглашений. Поставки вооружения и военной техники Нью-Дели осуществлялись со стороны без всяких тендеров и конкурсов.
После этого американцы стали пытаться вытеснять конкурентов с индийского рынка. Но надо отметить, что и Нью-Дели давно дрейфовал в сторону США.
Закупками дорогостоящих американских и европейских вооружений (военно-транспортных самолетов С-130J, С-17А и C295W, патрульных самолетов P-8I "Посейдон", истребителей Rafale, ударных вертолетов Aн-64D Apache, транспортных вертолетов CH-47 Chinook и пр.) Индия стремилась продемонстрировать как диверсификацию приоритетов в закупочной политике, так и расставить новые акценты в отношениях с западными странами.
Однако понять индийцев временами все же очень трудно. К примеру, в 2011 году из тендера на поставку 126 многоцелевых истребителей MMRCA на сумму в $10-12 млрд выбыл российский боевой самолет МиГ-35. А, между тем, в ходе конкурса индийской стороной было сформулировано одно из условий - истребитель-претендент должен совершить посадку на аэродром, находящийся на высоте 3500 м над уровнем моря и заглушить двигатели. Затем запустить силовую установку и произвести взлет.
Российская машина в полном объеме выполнила все условия - села на указанный аэродром, заглушила двигатели, затем запустила их и улетела. Французы же, к примеру, и вовсе отказались участвовать в этом мероприятии, но, тем не менее, впоследствии победили в тендере MMRCA.
Поражение отечественного Ми-26Т2 в индийском вертолетном конкурсе тоже не находит каких бы то ни было убедительных объяснений. Этот вертолет сейчас является самым грузоподъемным летательным аппаратом подобного типа, серийно производящимся в мире. На индийский тендер была предложена модернизированная версия Ми-26 - Т2, получившая новую авионику, обновленные двигатели, а также ряд других систем и по многим параметрам превосходящая американского конкурента. Свое превосходство над СН-47 Chinook отечественная машина более чем ярко продемонстрировала в Афганистане в октябре 2009 года, когда подбитый американский геликоптер был эвакуирован на внешней подвеске вертолета Ми-26.
Российским специалистам и поныне непонятно, кто с индийской стороны вскрывал конверты с именами победителей в ходе этих тендеров, вскрывал ли вообще, при каких обстоятельствах все это происходило, да и были в принципе какие-либо конверты.
Это соглашение позволит Вооруженным силам Индии использовать имеющее высокую степень защиты оборудование связи, установленное на поставляемых в Индию американских боевых платформах. Это касается самолетов C-130J, C-17, других самолетов, а также вертолетов американского производства "Апач" и "Чинук", которые стоят на вооружении Индии. Такие системы позволяют получать доступ и к спутниковым каналам информации.
Кроме того, в 2016 году США подписали совместный с Индией меморандум о тыловом обеспечении. Документ позволяет американским и индийским военным проводить ремонт и дозаправку самолетов и боевых кораблей на военных базах друг друга.
Таким образом, США стремятся передать Индии максимальное количество новых технологий, чтобы вывести Нью-Дели на один уровень со своими ближайшими союзниками. Кроме того, представители Пентагона уже не требуют у Индии получения лицензий на экспорт на случай приобретения у США технологий двойного предназначения.
А в декабре 2018 года при содействии США Индия открыла Морской объединенный информационный центр.
Что касается ближайшего соседа Индии - Пакистана, то, как известно, он не так давно внесен в список стран, куда Россия может поставлять продукцию военного назначения (так называемый список № 2).
Первые образцы российского вооружения были поставлены Исламабаду в 1996-2004 годах. Это касалось нескольких десятков (около 70) многоцелевых вертолетов Ми-8. Крупный контракт на поставку авиационных двигателей РД-93, которые устанавливаются на истребители-бомбардировщики JF-17 Thunder совместной китайско-пакистанской разработки, был подписан в 2007 году. Затем ВТС с Пакистаном было несколько приостановлен.
В основном приостановки ВТС с Пакистаном происходили сугубо по политическим причинам, поскольку Пакистан иногда считают чуть ли не отцом современного международного терроризма, а Исламабад, между тем, страдает от его проявлений не меньше остальных стран. К примеру, только в июле прошлого года не менее 128 человек погибли в результате взрыва в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана и более 150 человек получили ранения.
Россия многое теряет экономически и военно-политически из-за того, что ограничивает себя в отношениях с Пакистаном, и, прежде всего, в поставках оружия. Делается это часто в угоду давнему российскому партнеру - Индии. Но ситуация в мире меняется, и Дели все больше смотрит в сторону США и Европы, в том числе в такой чувствительной сфере, как закупка оружия. В этих условиях России пора отказаться от стереотипов и идти на более тесный контакт с Пакистаном.
К примеру, потенциальный пакистанский спрос на закупки российских вооружений и военной техники составляет, по оценке специалистов Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), $8-9 млрд.
Пакистан может стать покупателем обширной номенклатуры российских вооружений, в том числе тяжелых и средних истребителей, систем ПВО большой, средней и малой дальности, основных боевых танков и надводных кораблей.
При этом, учитывая низкий уровень конкуренции на пакистанском рынке вооружений, на котором в настоящее время присутствует только КНР, Россия могла бы получить исключительно выгодные условия контрактов.
Пакистан не ставит вопрос об офсетных обязательствах, передачи технологий, локализации производства и прочих обременениях, которые стали де-факто стандартом на высококонкурентных рынках вооружений. Практика подготовки пакистано-китайских соглашений показала, что после принятия политического решения процесс подготовки коммерческих контрактов занимает буквально несколько месяцев, а порой и недель.
Еще со времен войны в Афганистане российское вооружение в Пакистане пользуется очень большим уважением и имеет отличную репутацию.
Это резко контрастирует с отношением к российской продукции военного назначения в индийских масс-медиа, которые постоянно создают вокруг российского вооружения атмосферу недовольства.
При этом в отношениях с Пакистаном России следует руководствоваться следующими принципами.
Во-первых, это должны быть поставки преимущественно оборонительных систем вооружения, а также средства для борьбы с терроризмом и обеспечения внутренней безопасности.
Во-вторых, в случае поставок ударных вооружений Москве предпочтительнее соблюдать сложившийся баланс сил Пакистана с Индией.
В-третьих, целесообразно поставлять Исламабаду системы вооружений, от закупки которых отказались индийские вооруженные силы, для которых эти системы оказались, по мнению Нью-Дели, недостаточно хороши. К числу подобных вооружений относятся истребители МиГ-35, российские боевые вертолеты всех типов, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.
Следует также иметь в виду, что даже в случае сохранения российских самоограничений на поставки вооружений в Пакистан, эта страна в любом случае приобретет необходимые ей вооружения.
Важно также подчеркнуть, что развитие отношений с Пакистаном, причем не только в области военно-технического сотрудничества, имеет не просто коммерческое, а принципиальное политическое значение.
А в отношениях с Россией в Дели исходят из априорного предположения о недопустимости (с индийской точки зрения) развития российско-пакистанского военно-технического сотрудничества. Такая асимметрия недопустима и речь в данном случае идет о создании для России неравноправных условий на рынках вооружений.
Михаил Ходаренок - военный обозревательь "Газеты.Ru". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Михаил Ходаренок
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