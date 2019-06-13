Немцы назвали новую российскую ракету "оружием конца света"
Гонка вооружений между крупными державами продолжается. Как пишет Der Stern, в настоящее время кажется, что лидирует в этой области Россия благодаря разработке гиперзвуковых ракет.
По словам обозревателя журнала, недавно российское Минобороны разместило видео пуска новейшей системы ПРО. Хотя название ракеты не уточняется, речь, скорее всего, идет о ПРС-1М. Главной задачей таких ракет является защита от американских ядерных ракет.
"ПРС-1М - настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир", - говорится в материале.
Отмечается, что эта ракета "быстрее и смертельное" своих предшественников. Дальность ее полета составляет 350 км, а потенциальные угрозы могут быть перехвачены на высоте до 50 км. Скорость полета может достигать 4 км/с.
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Отмечается, что эта ракета "быстрее и смертельное" своих предшественников. Дальность ее полета составляет 350 км, а потенциальные угрозы могут быть перехвачены на высоте до 50 км. Скорость полета может достигать 4 км/с.
Если бы У России было несколько позиционных районов ПРО, защищающих кроме Москвы и части ЦПР ещё несколько важнейших регионов, можно было бы говорить о некоей " противоракетной безопасности".
1. Северо-Запад (Питер) - 4 ПУ/64 противоракеты;
2. Черноземье (Курск-Воронеж-Липецк) - 2ПУ/32 противоракеты;
3. Юг (Краснодар- Ростове-на-Дону- Волгоград)) - 3 ПУ/48 противоракет;
4. Поволжье (Казань - Самара - Саратов) - 3ПУ/48 противоракет;
5. Урал (Екатеринбург-Челябинск- Уфа- Пермь -Тюмень) 5-ПУ/80 противоракет;
6. Сибирь (Омск- Новосибирск - Красноярск) - 3 ПУ/48 противоракет;
7. ЦПР - (Москва- Н. Новгород-Ярославль- Тверь -Калуга-Рязань..) 10 ПУ/160 противоракет
Всего: 30ПУ/480 противоракет
( ПУ на 16 противоракет ПРС-1М на город - "миллионник")