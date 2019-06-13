Войти
13.06.2019
Военно-промышленный курьер

Немцы назвали новую российскую ракету "оружием конца света"

372
1
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Гонка вооружений между крупными державами продолжается. Как пишет Der Stern, в настоящее время кажется, что лидирует в этой области Россия благодаря разработке гиперзвуковых ракет.

По словам обозревателя журнала, недавно российское Минобороны разместило видео пуска новейшей системы ПРО. Хотя название ракеты не уточняется, речь, скорее всего, идет о ПРС-1М. Главной задачей таких ракет является защита от американских ядерных ракет.

"ПРС-1М - настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир", - говорится в материале.

Отмечается, что эта ракета "быстрее и смертельное" своих предшественников. Дальность ее полета составляет 350 км, а потенциальные угрозы могут быть перехвачены на высоте до 50 км. Скорость полета может достигать 4 км/с.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПРС-1М
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
12.03.2019
Лбом о стену: каким будет военный бюджет Вашингтона
24.04.2018
Русский могильщик
05.04.2018
"Нудоль" на смену "Амуру": какой будет новая противоракета России
23.11.2017
Академик Трутнев рассказал, как Россия совершенствует свое ядерное оружие
19.12.2012
О противоракетных системах, прессе и компетентности
1 комментарий
№1
13.06.2019 03:34
Цитата, q
Отмечается, что эта ракета "быстрее и смертельное" своих предшественников. Дальность ее полета составляет 350 км, а потенциальные угрозы могут быть перехвачены на высоте до 50 км. Скорость полета может достигать 4 км/с.

Если бы У России было несколько позиционных районов ПРО, защищающих кроме Москвы и части ЦПР ещё несколько важнейших регионов, можно было бы говорить о некоей " противоракетной безопасности".
1. Северо-Запад  (Питер) - 4 ПУ/64 противоракеты;
2. Черноземье  (Курск-Воронеж-Липецк) - 2ПУ/32 противоракеты;
3. Юг (Краснодар- Ростове-на-Дону- Волгоград)) - 3 ПУ/48 противоракет;
4. Поволжье (Казань - Самара - Саратов) - 3ПУ/48 противоракет;
5. Урал (Екатеринбург-Челябинск- Уфа- Пермь -Тюмень) 5-ПУ/80 противоракет;
6. Сибирь (Омск-  Новосибирск - Красноярск) - 3 ПУ/48 противоракет;
7. ЦПР - (Москва- Н. Новгород-Ярославль- Тверь -Калуга-Рязань..) 10 ПУ/160  противоракет

Всего: 30ПУ/480 противоракет
( ПУ на 16 противоракет ПРС-1М на город - "миллионник")
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.06 07:23
  • 1
В России объяснили опасность планов США по Украине
  • 13.06 06:46
  • 18
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 13.06 05:48
  • 6
Не было в России авианосцев — и не будет: ТАВКР «Адмирал Кузнецов» застыл в ремонте
  • 13.06 05:44
  • 94
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 13.06 04:08
  • 66
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 13.06 03:34
  • 1
Немцы назвали новую российскую ракету "оружием конца света"
  • 13.06 02:52
  • 11
Су-57 помешал Су-35
  • 13.06 02:38
  • 12
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 13.06 01:13
  • 2
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 13.06 00:27
  • 54
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 12.06 23:42
  • 10
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 12.06 22:55
  • 14
Авиация ЦВО пополнилась тремя новыми истребителями Су-34
  • 12.06 20:29
  • 76
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 12.06 19:52
  • 29
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 12.06 19:04
  • 5
В сто раз мощнее ракетного