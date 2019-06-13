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13.06.2019
Военно-промышленный курьер

Натовцам показали, как их будут топить

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военные стран Североатлантического альянса, которые сейчас проводят учения на Балтике, могли наблюдать за действиями МПК "Алексин". Малый противолодочный корабль Балтфлота успешно отработал задачи, поставленные командованием.

Экипаж МПК обнаружил субмарину, классифицировал ее, настиг и уничтожил. Для поражения цели были применены реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и торпедное вооружение. После этого "Алексин" провел тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением практических стрельб средствами корабельной ПВО.

Мероприятия боевой подготовки сил БФ проходят на фоне стартовавших 9 июня учений ВМС стран НАТО BALTOPS-2019. В них задействованы 44 корабля, 40 самолетов и вертолетов, около 12 тысяч военнослужащих из 18 стран-членов альянса.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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  • В новости упоминаются
Продукция
РБУ-6000
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
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