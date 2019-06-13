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13.06.2019
Военно-промышленный курьер

Авиапарк ВКС успешно обновляется

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Источник изображения: vpk-news.ru

Обновление авиатехники в подразделениях Воздушно-космических сил России идет по плану, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин. Как и планировалось, к концу года доля новой техники превысит 65%.

"Армия перевооружается очень активно, мы получаем ежегодно новую авиационную технику. Указание президента в этом году сможем выполнить",- сказал Юдин. По его словам, в авиаподразделениях ВКС "старой техники практически нет", а работы по перевооружению ведутся с опережением графика.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина сообщил, что авиатехнику ВКС обновят на 65 процентов.

Тогда же стало известно, что в 2019 году Воздушно-космические силы получат 143 новых летательных аппарата, два полка зенитных ракетных систем С-400 и первый комплекс С-350 "Витязь". Кроме того, до конца 2020 года ВКС получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С.

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Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Су-35С
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