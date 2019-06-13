Авиапарк ВКС успешно обновляется

Обновление авиатехники в подразделениях Воздушно-космических сил России идет по плану, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин. Как и планировалось, к концу года доля новой техники превысит 65%.

"Армия перевооружается очень активно, мы получаем ежегодно новую авиационную технику. Указание президента в этом году сможем выполнить",- сказал Юдин. По его словам, в авиаподразделениях ВКС "старой техники практически нет", а работы по перевооружению ведутся с опережением графика.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина сообщил, что авиатехнику ВКС обновят на 65 процентов.

Тогда же стало известно, что в 2019 году Воздушно-космические силы получат 143 новых летательных аппарата, два полка зенитных ракетных систем С-400 и первый комплекс С-350 "Витязь". Кроме того, до конца 2020 года ВКС получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С.