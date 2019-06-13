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13.06.2019
WarSpot

Минобороны США заказало рекордную партию истребителей F-35

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Источник изображения: warspot.ru

Минобороны США заказало сразу 478 новых истребителей. Вчера, 11 июня, портал defensenews.com сообщил о том, что Пентагон и Lockheed Martin достигли соглашения по следующей партии самолётов F-35.

Согласно договору, "в течение следующих нескольких лет" (обычно один лот рассчитан на один год) Lockheed Martin поставит Минобороны США 478 новых истребителей из 12-го, 13-го и 14-го лотов. Общая стоимость истребителей составит $34 млрд. При этом во всех одиннадцати предыдущих лотах был заказан 501 самолёт F-35 всех модификаций.

Производственная линия истребителей F-35.

Источник изображения: lockheedmartin.com

В Минобороны США не указывают точные цены на новые истребители, однако известно, что 157 самолётов в лоте 12 будут на 8,8% дешевле, чем в 11-м лоте, производимом сейчас. Таким образом, стоимость модели F-35A должна быть снижена до $81 млн ($89,2 млн в 11-м лоте). С 15-го лота стоимость F-35A должна составить $76 млн.

"Благодаря продуманным стратегиям приобретения, прочному партнёрству между правительством и промышленностью, а также неустанному вниманию к снижению затрат программа F-35 успешно сократила расходы на закупку новых истребителей до уровня, равного или меньшего, чем у устаревших самолётов 4-го поколения", — заявил Грег Ульмер, руководитель программы F-35 корпорации Lockheed Martin.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
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