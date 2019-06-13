Зариф обсудил с японским коллегой ситуацию вокруг "иранской ядерной сделки"
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
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Дубай. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф и глава МИД Японии Таро Коно встретились в среду в Тегеране, где обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает агентство ИРНА.
Встреча прошла за несколько часов до прибытия в Тегеран премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
В среду Абэ предстоит встретиться в Тегеране с президентом Хасаном Рухани, а на четверг у него запланирована встреча с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.
Перед поездкой Абэ заявил, что визит нацелен на снижение напряженности на Ближнем Востоке.
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