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13.06.2019
Интерфакс-АВН

Зариф обсудил с японским коллегой ситуацию вокруг "иранской ядерной сделки"

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Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Дубай. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф и глава МИД Японии Таро Коно встретились в среду в Тегеране, где обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает агентство ИРНА.

Встреча прошла за несколько часов до прибытия в Тегеран премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В среду Абэ предстоит встретиться в Тегеране с президентом Хасаном Рухани, а на четверг у него запланирована встреча с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Перед поездкой Абэ заявил, что визит нацелен на снижение напряженности на Ближнем Востоке.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
Япония
Проекты
Ядерный щит
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