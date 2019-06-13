Военные Турции и Азербайджана в 2019г проведут 13 совместных учений
ВС Турции.
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Баку. 12 июня. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Азербайджан и Турция в 2019 году проведут 13 совместных военных учений, заявил азербайджанский министр обороны Закир Гасанов.
"В военном сотрудничестве учения играют особую роль. С каждым годом увеличивается число учений. Если в 2018 году было проведено семь учений между Азербайджаном и Турцией, то в 2019 году количество учений будет 13", - сказал Гасанов на брифинге в среду в Габале по итогам трехсторонней встречи с коллегами из Грузии и Турции.
По его словам, Азербайджан и Турция приглашают участвовать Грузию в своих совместных учениях.
Глава Минобороны Азербайджана отметил, что военное сотрудничество в трехстороннем формате развивается, в целом, успешно.
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