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13.06.2019
Интерфакс-АВН

Военные Турции и Азербайджана в 2019г проведут 13 совместных учений

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ВС Турции
ВС Турции.
Источник изображения: informator.news

Баку. 12 июня. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Азербайджан и Турция в 2019 году проведут 13 совместных военных учений, заявил азербайджанский министр обороны Закир Гасанов.

"В военном сотрудничестве учения играют особую роль. С каждым годом увеличивается число учений. Если в 2018 году было проведено семь учений между Азербайджаном и Турцией, то в 2019 году количество учений будет 13", - сказал Гасанов на брифинге в среду в Габале по итогам трехсторонней встречи с коллегами из Грузии и Турции.

По его словам, Азербайджан и Турция приглашают участвовать Грузию в своих совместных учениях.

Глава Минобороны Азербайджана отметил, что военное сотрудничество в трехстороннем формате развивается, в целом, успешно.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Грузия
Турция
Проекты
Военные учения
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