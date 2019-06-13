Отряд российских военных кораблей в четверг направится к берегам Центральной Америки

Москва. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", прибывший накануне в Эквадор, покинет республику в четверг и направится к Центральной Америке, сообщил в среду официальный представитель СФ Вадим Серга.

"После пополнения запасов воды и продовольствия корабли и суда Северного флота продолжат выполнение задач длительного плавания в Тихом океане у побережья Центральной Америки, а затем в Карибском бассейне", - сказал Серга.

Он сообщил, что в среду моряки отметят День России в ходе делового захода в порт Пуэрто-Боливар Эквадора на западном побережье Южной Америки.

В 9 часов по местному времени (разница с московским составляет минус 8 часов) на кораблях и судах Северного флота в порту Боливар будут торжественно подняты государственный и Андреевский флаги, а также флаги расцвечивания.

"Фрегат "Адмирал Горшков" будет с 10 до 14 открыт для посещения местным населением, а российские моряки побывают в городе и осмотрят его достопримечательности. Деловой заход российских военных моряков в порт Эквадора завершится завтра", - сообщил Серга.