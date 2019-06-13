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13.06.2019
Интерфакс-АВН

Отряд российских военных кораблей в четверг направится к берегам Центральной Америки

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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Москва. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", прибывший накануне в Эквадор, покинет республику в четверг и направится к Центральной Америке, сообщил в среду официальный представитель СФ Вадим Серга.

"После пополнения запасов воды и продовольствия корабли и суда Северного флота продолжат выполнение задач длительного плавания в Тихом океане у побережья Центральной Америки, а затем в Карибском бассейне", - сказал Серга.

Он сообщил, что в среду моряки отметят День России в ходе делового захода в порт Пуэрто-Боливар Эквадора на западном побережье Южной Америки.

В 9 часов по местному времени (разница с московским составляет минус 8 часов) на кораблях и судах Северного флота в порту Боливар будут торжественно подняты государственный и Андреевский флаги, а также флаги расцвечивания.

"Фрегат "Адмирал Горшков" будет с 10 до 14 открыт для посещения местным населением, а российские моряки побывают в городе и осмотрят его достопримечательности. Деловой заход российских военных моряков в порт Эквадора завершится завтра", - сообщил Серга.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Эквадор
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
СФ
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