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13.06.2019
Интерфакс-АВН

Министры обороны Грузии и Азербайджана подписали план двустороннего сотрудничества на 2019 год

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Военнослужащие ВС Грузии
Военнослужащие ВС Грузии.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Тбилиси. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Находящийся в Азербайджане с визитом министр обороны Грузии Леван Изория в среду встретился со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, по итогам встречи подписали план двустороннего сотрудничества на 2019 год, сообщает в среду пресс-служба грузинского Минобороны.

По информации пресс-службы, в ходе встречи стороны обсудили существующее двустороннее сотрудничество в военной сфере, министры выразили обоюдную готовность к углублению отношений в сфере обороны.

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Страны
Азербайджан
Грузия
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