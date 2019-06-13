Министры обороны Грузии и Азербайджана подписали план двустороннего сотрудничества на 2019 год

Тбилиси. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Находящийся в Азербайджане с визитом министр обороны Грузии Леван Изория в среду встретился со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, по итогам встречи подписали план двустороннего сотрудничества на 2019 год, сообщает в среду пресс-служба грузинского Минобороны.

По информации пресс-службы, в ходе встречи стороны обсудили существующее двустороннее сотрудничество в военной сфере, министры выразили обоюдную готовность к углублению отношений в сфере обороны.