Министры обороны Грузии и Азербайджана подписали план двустороннего сотрудничества на 2019 год
Военнослужащие ВС Грузии.
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Тбилиси. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Находящийся в Азербайджане с визитом министр обороны Грузии Леван Изория в среду встретился со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, по итогам встречи подписали план двустороннего сотрудничества на 2019 год, сообщает в среду пресс-служба грузинского Минобороны.
По информации пресс-службы, в ходе встречи стороны обсудили существующее двустороннее сотрудничество в военной сфере, министры выразили обоюдную готовность к углублению отношений в сфере обороны.
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