Турция оценила письмо Пентагона по С-400

Письмо исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана на тему покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не соответствует духу сотрудничества Вашингтона с Анкарой. Об этом заявил министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар после встречи на уровне министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана.

По словам Акара, турецкая сторона готовит ответ на послание главы Пентагона. Об этом в среду, 12 июня, сообщил телеканал NTV. Ответ Турции будет дан в ближайшие дни, уточнил министр.

8 июня в Пентагоне заявили, что Анкара должна отказаться от покупки ЗРК С-400, в противном случае Соединенные Штаты свернут сотрудничество с Турцией по программе истребителей F-35. Вашингтон увидел угрозу в приобретении С-400 для истребителей Lockheed Martin Corp F-35, которые Турция также планирует приобрести.

12 июня исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан обсудит по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию с приобретением Анкарой С-400.

Вашингтон неоднократно призывал Турцию отказаться от сделки с РФ, так как С-400 якобы несут угрозу новейшим истребителям F-35.

29 мая Госдеп сообщил о подготовке санкций против Анкары и возможном ее исключении из программы создания F-35 в случае завершения сделки по С-400.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил американскому коллеге Дональду Трампу создать рабочую группу по вопросу приобретения ЗРК, чтобы развеять опасения Вашингтона.