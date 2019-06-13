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13.06.2019
ТАСС

Замглавы Минобороны Панков вручил дипломы выпускникам Военного института физкультуры

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Николай Панков
Николай Панков.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В День России дипломы об окончании вуза получили 104 человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков принял участие в торжественной церемонии 135-го выпуска офицеров санкт-петербургского Военного института физической культуры (ВИФК) в среду. В День России дипломы об окончании вуза получили 104 человека, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В историческую летопись вуза вписаны имена выпускников - Героев Советского Союза, государственных и общественных деятелей, военачальников, ученых, и, конечно же, выдающихся спортсменов. Среди них более 50 чемпионов Олимпийских игр и около 200 чемпионов мира. Убежден, и сегодняшние выпускники, среди которых заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, мастера и кандидаты в мастера спорта внесут свой достойный вклад в приумножение авторитета и славы родного вуза", - отметил замминистра обороны на торжественной церемонии, которая прошла на Соборной площади Петропавловской крепости.

В этом году вуз подготовил 104 офицера для Министерства обороны РФ, ФСБ, ФСО, МВД и для вооруженных сил иностранных государств ближнего и дальнего зарубежья. Двенадцать подготовленных специалистов отправятся руководить физической подготовкой военных в Анголе, Афганистане, Абхазии, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Одиннадцать лейтенантов нынешнего выпуска удостоены золотых медалей - за годы учебы и в ходе государственной итоговой аттестации они показали отличные знания, высокие достижения в спорте. Всего в строю выпускников 36 мастеров спорта России, 39 кандидатов в мастера спорта.

В 2019 году из института в четвертый раз выпускаются лейтенанты-девушки - в вооруженных силах появятся тринадцать преподавательниц по физподготовке. Представительницы вуза в марте приняли участие в международных состязаниях горных стрелков "Эдельвейс рейд" в австрийских Альпах - женская сборная из России прошла маршрут рейда впервые в истории соревнований. Девушки выступали вне зачета, но за два дня они преодолели 40-километровую дистанцию по сильнопересеченной местности с глубоким снежным покровом.

"Горы сложные, Суворов действительно в свое время совершил подвиг - там тяжелый климат, днем очень жарко, а ночью спать холодно. Когда мы ночевали в горах в палатках, замерзли - не рассчитали температурный перепад. С точки зрения конкуренции мы где-то шли вровень, но и были на порядок сильнее некоторых команд, если учесть, что у нас было снаряжение тяжелее других",- рассказала журналистам выпускница вуза, участница рейда Нина Ермакова.

В соревнованиях принимали участие 23 команды из 12 государств, в числе которых Австрия, Германия, Франция, Италия, Румыния, Словения, Испания и США. Мужской российской сборной, в составе которой были представители и ВИФК, удалось обогнать 18 команд.

Об институте

Военный институт физической культуры ведет свою историю с 17 мая 1909 года, когда было утверждено Временное положение о Главной гимнастическо-фехтовальной школе. Учебное заведение было сформировано в Петербурге и подчинялось главнокомандующему войсками Гвардии и Петербургского военного округа. Плановые занятия со слушателями начались 1 октября.

Военный институт физической культуры - единственное и одно из старейших в России военно-учебных заведений, где обучаются специалисты в области физической подготовки и спорта для министерств и ведомств РФ, в которых законом предусмотрена военная служба, а также дружественных армий иностранных государств.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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