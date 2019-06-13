Войти
13.06.2019
Российская газета

Новейший истребитель Су-57 получит модернизированную панель для кабин

399
0
0
Источник изображения: rg.ru

Для перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 разработали новые образцы панелей индикации для кабин. Занимается разработкой электронная компания из Санкт-Петербурга, которая поставляет оборудование на Международную космическую станцию.

По сообщению ТАСС, заместитель генерального директора компании Игорь Троников заявил, что приборные панели выполнены в форме трюмо, они соединяют различные индикаторы, которые ранее располагались в кабине отдельно. Например, на Як-130 шесть многофункциональных цифровых индикаторов: три в одной кабине, три в другой. Теперь специалисты соединяют их.

На сегодняшний день уже тринадцать бортов Су-57 проходят госиспытания. По словам заместителя гендиректора, были замечания, в том числе и по кабине, и по авионике. Компания, учтя недочеты, предложила новые возможности панелей индикации для кабин.

Истребитель пятого поколения Су-57 разработан в ОКБ Сухого для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет состоялся 29 января 2010 года. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета. Предназначен для уничтожения всех воздушных, наземных и надводных объектов. Стоит новейший комплекс бортового оборудования.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Як-130
Проекты
Истребитель 5 поколения
МКС
Похожие новости
21.08.2018
Истребитель пятого поколения Су-57 могут вооружить ракетой РВВ МД
04.09.2013
МАКСимальная авиация
11.07.2012
Полетный лист
05.07.2012
Фарнборо-2012" станет мировой премьерой Як-130
14.03.2012
Почему востребовано русское оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.06 07:23
  • 1
В России объяснили опасность планов США по Украине
  • 13.06 06:46
  • 18
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 13.06 05:48
  • 6
Не было в России авианосцев — и не будет: ТАВКР «Адмирал Кузнецов» застыл в ремонте
  • 13.06 05:44
  • 94
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 13.06 04:08
  • 66
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 13.06 03:34
  • 1
Немцы назвали новую российскую ракету "оружием конца света"
  • 13.06 02:52
  • 11
Су-57 помешал Су-35
  • 13.06 02:38
  • 12
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 13.06 01:13
  • 2
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 13.06 00:27
  • 54
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 12.06 23:42
  • 10
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 12.06 22:55
  • 14
Авиация ЦВО пополнилась тремя новыми истребителями Су-34
  • 12.06 20:29
  • 76
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 12.06 19:52
  • 29
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 12.06 19:04
  • 5
В сто раз мощнее ракетного