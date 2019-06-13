Американский генерал заявил, что ВСУ "остановили русских"

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес дал интервью украинским СМИ. Основная тематика интервью – положение дел на Донбассе. При этом общение с прессой стало концентрацией антироссийских заявлений и попыткой понравиться украинской радикальной аудитории.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Ходжеса, он "готов отметить усилия ВСУ, которые остановили русских".

Американского генерала цитирует "Апостроф":

Я считаю, что могут быть разные разговоры, но на Украине могут быть уверены в своих военнослужащих.

Далее Ходжес заявил, что миссия ОБСЕ на Донбассе "фиксирует, что украинские войска намного более ответственно соблюдают договорённости о прекращении огня". Интересно, а постоянные попытки захватывать участки "серой зоны" вдоль линии соприкосновения и постоянные обстрелы сопредельной территории – тоже свидетельство "повышенной ответственности" ВСУ?

В своём интервью американский генерал заявил, что США и НАТО будут "всегда выступать против незаконной аннексии Крыма". Кроме того, Ходжес добавил, что "ни один человек, имеющий военный опыт", не будет говорить о том, что силы ЛДНР на Донбассе действуют самостоятельно.

Ходжес:

Там есть российские офицеры на всех уровнях. И нарушение договоренностей "сепаратистами" происходит с разрешения российских офицеров. (…) И конечно россияне пытаются провоцировать украинцев к нарушению договоренностей.

При этом г-н Ходжес ничего не сказал, с чьего разрешения происходят постоянные обстрелы территории Донбасса со стороны ВСУ и радикальных националистических группировок. Уж не американские ли военные инструкторы их готовят к тому, чтобы они продолжали вести войну на Донбассе – фактически против своих же соотечественников?

Напомним, что во время исполнения обязанностей командующего сухопутными силами США в Европе генерал Ходжес заявлял, что "российская армия готовится к наступлению на Одессу и созданию сухопутного коридора в Крым".