Надо присмотреться: Трамп не уверен в Шанахане

Трамп засомневался в назначении Шанахана главой Пентагона

Американский лидер Дональд Трамп не уверен в целесообразности выдвижения Патрика Шанахана на пост министра обороны США, хотя рекомендовал его на эту должность именно глава государства. По данным СМИ, Трамп обсуждал этот вопрос с некоторыми лицами, спрашивая их мнения о том, не стоит ли рассмотреть другую кандидатуру на этот пост.

Президент США Дональд Трамп усомнился в целесообразности выдвижения Патрика Шанахана на пост главы Пентагона, поэтому попросил подыскать другие кандидатуры, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на четыре источника.

Они рассказали, что Трамп поднимал эту тему на прошлой неделе на мероприятиях по случаю 75-летия высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году. Глава государства интересовался у трех лиц их личным мнением о Шанахане и спрашивал у них, не следует ли подыскать более подходящие кандидатуры на должность главы оборонного ведомства.

В качестве одной из них прозвучало имя министра армии Марка Эспера, который, как напоминает NBC News, и раньше был среди кандидатов на этот пост.

В начале мая пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс официально объявила о намерении Трампа выдвинуть Шанахана на должность главы Пентагона. Он стал заместителем министра обороны США в июле 2017 года, а с января этого года исполняет обязанности главы Пентагона в связи с уходом в отставку Джеймса Мэттиса.

Корреспондент телеканала NBC News 11 июня задал Трампу вопрос о выдвижении Шанахана, на что глава государства ответил, что свои намерения по этому поводу официально озвучил несколькими неделями ранее. Он подчеркнул, что теперь исполняющий обязанности главы ведомства "должен пройти через процесс" утверждения в сенате.

Представитель Шанахана, подполковник Джо Буччино в свою очередь отметил, что исполняющий обязанности министра обороны США "сосредоточен исключительно на военных операциях США, обеспечении высочайшего качества обслуживания американских военнослужащих и членов их семей, а также реализации стратегии национальной обороны". Других комментариев по этому поводу он не давал.

Об отставке Джеймса Мэттиса с поста главы Пентагона стало известно в конце прошлого года. Тогда Трамп написал в своем твиттере, что глава оборонного ведомства покинет свою должность "с отличием" в феврале этого года, по истечении двух лет с начала работы в администрации действующего главы Белого дома.

После этого The Hill опубликовал письмо Мэттиса, в котором, в частности, говорится, что у президента США "есть право" работать с "министром обороны, который разделяет его взгляды".

Министр подчеркнул, что Вашингтону необходимо быть "недвусмысленными" в отношениях со странами, стратегические интересы которых вызывают "увеличивающееся напряжение". В особенности он имел в виду Китай и Россию.

Слухи о возможной отставке Мэттиса начали ходить в американских СМИ еще с начала прошлой осени. Как отмечало издание The Washington Post, по крайней мере с этого периода Белый дом начал подыскивать кандидатов на замену главе ведомства.

Причин для отставки Мэттиса было несколько: все они сводились к разногласиям с Трампом по внешнеполитическим вопросам.

В частности, бывший министр не поддерживал президента в вопросах участия США в НАТО, проведения совместных учений с Южной Кореей, выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и другим моментам, указывала газета The New York Times.

Спустя несколько дней после того, как стало известно об отставке Мэттиса, Трамп написал на своей странице в твиттере о назначении с 1 января и.о. министра обороны Патрика Шанахана. Трамп подчеркнул многочисленные достижения нового потенциального главы Пентагона и выразил уверенность в том, что он хорошо справится с работой.

До прихода в оборонное ведомство Шанахан на протяжении 31 года работал на корпорацию "Боинг", где отвечал не только за гражданское, но и за военное направление.

В частности, он курировал военные заказы, например, на поставку лазерных систем для ВВС, а также производство компонентов для систем противоракетной обороны (ПРО) США. Карьеру в этой корпорации он завершил в должности старшего вице-президента по вопросам поставок.

Близкое к Пентагону издание Defense News отмечало, что назначение топ-менеджера "Боинга" на должность замминистра обороны вызвало "удивление" в военных и политических кругах, поскольку Шанахан к 2017 году был мало известен. Тем не менее именно ему доверили проведение определенного "аудита" ведения дел в Пентагоне.

К тому же интересы Шанахана сосредоточены в области новых технологий, сферы IT и космонавтики, а их как раз разделяет Трамп, по указу которого в США были созданы космические войска.

Кроме того, он постоянного говорит о разработке в США новых видов гиперзвукового оружия для противостояния аналогичным разработками России и КНР.

По словам знающего Шанахана источника, слова которого приводит издание, исполняющий обязанности министра обороны США является не "геополитиком", а, скорее, бизнесменом. У него хорошие отношения с Трампом, а также с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Лидия Мисник