Войти
13.06.2019
Военное обозрение

Минобороны завершает комплектование Северного флота арктическими "Торами"

320
0
+1

Завершение комплектования Северного флота арктическими комплексами противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности - "Тор-М2ДТ" ожидается в ближайшее время. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает издание, новые комплексы ПВО малой дальности "Тор-М2ДТ", специально разработанные для Арктики, начнут поступать на Северный флот в конце июня - начале июля этого года, после окончания подготовки расчетов и проведения стыковочных стрельб. Как ранее сообщало Минобороны, обучение расчетов арктических Торов уже завершено, учебные (стыковочные стрельбы) запланированы на 13 июня этого года на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. Переобучение на "Тор-М2ДТ" прошли военнослужащие отдельной мотострелковой бригады СФ.

"Тор-М2ДТ" - тактический зенитный ракетный комплекс ближнего действия, который установлен на двухзвенные гусеничные транспортёры ДТ-30М. Экипаж "Тор-М2ДТ" - три человека. ЗРК может поражать цели на дистанции от 1 до 16 км при минимальной высоте цели в 10 м. Максимальная скорость цели около 800 м/с, максимальная высота - 10 км. Боекомплект комплекса – 16 ракет. Предельное время электрообеспечения без заправки топливом – почти двое суток.

Первая серийная партия арктических ЗРК "Тор-М2ДТ" была получена Минобороны в ноябре прошлого года.

Также в этом году на вооружение СФ поступят специально разработанные для северных условий новые комплексы ПВО ближнего действия "Панцирь-СА". Точные сроки поставки пока не называются.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
Тор ЗРК
Похожие новости
18.02.2019
Военные планируют завершить развертывание "Торов" в Арктике летом
19.12.2018
РФ проведёт в Арктике стратегическое учение
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.06 07:23
  • 1
В России объяснили опасность планов США по Украине
  • 13.06 06:46
  • 18
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 13.06 05:48
  • 6
Не было в России авианосцев — и не будет: ТАВКР «Адмирал Кузнецов» застыл в ремонте
  • 13.06 05:44
  • 94
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 13.06 04:08
  • 66
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 13.06 03:34
  • 1
Немцы назвали новую российскую ракету "оружием конца света"
  • 13.06 02:52
  • 11
Су-57 помешал Су-35
  • 13.06 02:38
  • 12
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 13.06 01:13
  • 2
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 13.06 00:27
  • 54
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 12.06 23:42
  • 10
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 12.06 22:55
  • 14
Авиация ЦВО пополнилась тремя новыми истребителями Су-34
  • 12.06 20:29
  • 76
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 12.06 19:52
  • 29
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 12.06 19:04
  • 5
В сто раз мощнее ракетного