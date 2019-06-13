Минобороны завершает комплектование Северного флота арктическими "Торами"

Завершение комплектования Северного флота арктическими комплексами противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности - "Тор-М2ДТ" ожидается в ближайшее время. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

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Как сообщает издание, новые комплексы ПВО малой дальности "Тор-М2ДТ", специально разработанные для Арктики, начнут поступать на Северный флот в конце июня - начале июля этого года, после окончания подготовки расчетов и проведения стыковочных стрельб. Как ранее сообщало Минобороны, обучение расчетов арктических Торов уже завершено, учебные (стыковочные стрельбы) запланированы на 13 июня этого года на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. Переобучение на "Тор-М2ДТ" прошли военнослужащие отдельной мотострелковой бригады СФ.

"Тор-М2ДТ" - тактический зенитный ракетный комплекс ближнего действия, который установлен на двухзвенные гусеничные транспортёры ДТ-30М. Экипаж "Тор-М2ДТ" - три человека. ЗРК может поражать цели на дистанции от 1 до 16 км при минимальной высоте цели в 10 м. Максимальная скорость цели около 800 м/с, максимальная высота - 10 км. Боекомплект комплекса – 16 ракет. Предельное время электрообеспечения без заправки топливом – почти двое суток.

Первая серийная партия арктических ЗРК "Тор-М2ДТ" была получена Минобороны в ноябре прошлого года.

Также в этом году на вооружение СФ поступят специально разработанные для северных условий новые комплексы ПВО ближнего действия "Панцирь-СА". Точные сроки поставки пока не называются.