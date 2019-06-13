Милитаризованная Арктика: НАТО обвиняет Россию

Генсек НАТО заявил о наращивании военного присутствия России в Арктике

В НАТО уверены, что Россия наращивает свое военное присутствие в Арктике, хотя Крайний Север всегда был территорией с низкой международной напряженностью. НАТО, в особенности США, регулярно обвиняют Россию в усилении военного присутствия в регионе. Впрочем, Москва считает, что на фоне этих заявлений Штаты и сами увеличивают свое присутствие в Арктике.

Россия увеличивает военное присутствие в Арктике, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Исландии. Слова генсека приводятся на сайте Североатлантического альянса. На встрече стороны обсудили ситуацию на Крайнем Севере.

По словам Столтенберга, Крайний Север всегда был территорией с низкой напряженностью. Он призвал продолжать работу по сохранению такой ситуации. При этом он обратил внимание на увеличение военного присутствия, "особенно российского потенциала", в этом регионе.

На прошлой неделе Пентагон обнародовал новую стратегию в Арктике. В ней указано, что

Вашингтон опасается теоретической возможности России в одностороннем порядке установить границы своего континентального шельфа в Арктике.

Как предположили американские военные, это может произойти в том случае, если решение международных институтов не устроит Москву.

"Россия в большинстве случаев следовала международному праву и процедурам установления границ своего расширенного континентального шельфа. Россия может принять решение установить эти границы в одностороннем порядке, если процедуры окажутся не в их пользу, и может использовать свою военную силу, чтобы запретить доступ к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике", - указали составители документа.

Они также выразили опасение в связи с тем, что арктический регион может превратиться в плацдармом для военного нападения на американскую территорию. Пентагон назвал Арктику стратегической территорией, так как она представляет собой потенциальный вектор для проведения атаки на Соединенные Штаты. Представители министерства также отметили, что Россия активно осваивает Арктику совместно с Китаем, что несет потенциальные риски для территории США.

Ситуация в Арктике, по мнению американских военных, может прямо или косвенно ограничить возможности Пентагона перебрасывать силы в мире. В более широком смысле это может оказать влияние на стратегические задачи Вашингтона по соперничеству с Китаем и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе.

На фоне этих заявлений США и сами наращивают военное присутствие в Арктике.

Об этом, в частности, 22 мая заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, что Вашингтон наращивает производство ледоколов, чтобы противостоять России в Арктике.

Он подчеркнул, что США является арктической державой с долговременными интересами в этом регионе. Болтон также указал на желание как самих США, так и их партнеров сохранять низкий уровень международной напряженности на Крайнем севере.

"И хотя мы поощряем экономическое развитие региона с участием международного сообщества, мы должны обеспечить арктическим державам контроль над Арктикой. В качестве военнослужащих Береговой охраны США вы будете помогать противодействовать растущему военному присутствию России в Арктике, а также незаконным претензиям Китая на статус близкой к Арктике державы", - заявил он на церемонии выпуска в Академии Береговой охраны США в Нью-Лондоне (штат Коннектикут).

Болтон заверил, что в скором времени при помощи нового корабля Береговой охраны США подтвердят свои лидирующие позиции в Арктике - регионе, "которому должное время не уделялось необходимого внимания".

В начале мая об агрессивном поведении России в Арктике говорил и государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на министерской сессии Арктического совета в Финляндии. Он также призвал следить за действиями Китая в этом регионе.

По его словам, поведение Москвы и Пекина заслуживает пристального внимания, так как они "изо всех сил пытаются захватить территорию" и усилить свое присутствие в арктическом регионе. Помпео объяснил это тем, что таяние льдов повышает вероятность эксплуатации большей части оставшихся в мире нераскрытых запасов нефти и газа. Кроме того, там находятся огромные запасы полезных ископаемых, таких как цинк, железо и редкие металлы.

"На прошлой неделе Пентагон предупредил, что Китай может использовать свое присутствие в области гражданских исследований в Арктике для усиления своего военного присутствия, в том числе путем развертывания подводных лодок в регионе в качестве средства сдерживания ядерных атак", - отметил госсекретарь США.

В ответ на эти слова посол МИДа по особым поручениям, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил РИА "Новости", что

новая политика США в Арктике нацелена на трансформацию региона в театр военных действий.

Корчунов назвал неслучайным, что в связи с этим Вашингтон сделал акцент на военных методах, на увеличение военных расходов на арктическое направление. Все это, по его мнению, станет причиной подрыва доверия и атмосферы многостороннего арктического сотрудничества.

Лидия Мисник