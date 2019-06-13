ЦАХАЛ атаковал Сирию третий раз за месяц

В ночь на 12 июня израильская армия нанесла ракетный удар по сирийской территории в районе населенного пункта Тель аль-Хара. Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство SANA.

Источник изображения: topwar.ru

Сирийские системы ПВО были задействованы ночью для отражения израильского удара, нанесенного этой ночью по целям в районе населенного пункта Тель аль-Хара. SANA заявляет об отражении атаки, хотя и отмечает нанесение материального ущерба. О пострадавших не сообщается.

SANA не приводит способ атаки, был ли то ракетный обстрел с земли или с воздуха. В свою очередь арабская редакция российского информационного агентства Sputnik конкретизирует информацию, сообщая, что удар был нанесен одним или несколькими самолетами F-15, состоящими на вооружении израильских ВВС.

По информации Sputnik, несколько ракет поразили цель. Также в ходе атаки израильские ВВС задействовали системы РЭБ для нейтрализации системы противовоздушной обороны Сирии.

Противоречивая информация об ударах

Также информация крайне противоречива относительно точек удара. SANA сообщает об ударе в районе горы Тель аль-Хара (она является высшей точкой в провинции Даръа). Сирийская армия отбила этот район у террористов группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена на территории Российской федерации – прим.ред.) в 2018 году, сейчас там расположена база сирийского ПВО.

Sputnik, в свою очередь, информирует о том, что бомбежка была проведена по целям в провинции Кунейтра на юге Сирии – она прилегает к линии разъединения израильских и сирийских сил.

Российское информационное агентство также сообщает, что незадолго до атаки поблизости от цели, в районе горы Хермон, был замечен израильский разведывательный БПЛА.

Армия обороны Израиля традиционно не комментирует данную информацию. В свою очередь, сирийские официальные источники также не давали заявлений по данному поводу.

Третий удар за месяц

Если информация является верной, то это третий удар за июнь, нанесенный Израилем по объектам на сирийской территории. Так, 3 июня, были нанесены удары по целям на военном аэродроме Т4, расположенного к востоку от Хомса. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), ВВС Израиля атаковали военные объекты Корпуса стражей исламской революции, причинив значительный материальный ущерб. В ходе инцидента, по информации SOHR, погибли пятеро человек.

Также днем ранее, 2 июня, отвечая на обстрел израильской территории со стороны Сирии, Армия Обороны Израиля нанесла удары по военным объектам сирийской армии; Были уничтожены две артиллерийские батареи, наблюдательные и разведывательные посты, а также батарею ПВО С-75. В результате этой атаки, по сообщению SANA, погибли трое и получили ранения семеро сирийских военнослужащих. Также, по информации SOHR, еще один удар был нанесен по объектам Тегерана и "Хизбаллы" к югу от Дамаска.