Бахтадзе обсудил с Болтоном вопросы евроатлантической интеграции Грузии и ситуацию в Закавказье

Тбилиси. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече в Вашингтоне обсудили ситуацию в Закавказье, вопросы безопасности, дальнейшие шаги по интеграции Грузии в НАТО, сообщает в среду пресс-служба грузинского правительства.

"Стороны обсудили шаги, способствующие интеграции Грузии в НАТО. Особое внимание было уделено вкладу Грузии в обеспечение международной безопасности, развитию экономических отношений между двумя странами", - говорится в сообщении пресс-службы.

После переговоров Бахтадзе заявил журналистам, что это была уже третья его встреча с Болтоном за последние месяцы и "все эти встречи были весьма важными для Грузии".