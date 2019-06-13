США испугались ухода военных контрактов с ОАЭ и Саудовской Аравией к России

Вашингтон намерен продавать оружие Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии, ведь в противном случае эти страны будут закупаться у России и Китая, заявил врио главы Пентагона Патрик Шанахан.

Шанахан отметил, что США продают оружие ОАЭ и Саудовской Аравии, чтобы эти страны "могли себя защитить" и суметь отреагировать на серьезные угрозы.

"А, во-вторых, если они не покупают у США, а мы очень их надежный партнер, то они по соображениям безопасности должны пойти [покупать] либо в Китай, либо в Россию", – приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, по данным Стокгольмского института исследований проблем мира (СИПРИ), Россия и США являются главными экспортерами вооружений в период с 2014 по 2018 годы.

Примечательно, что хотя доля России в общем объеме топ-100 производителей оружия существенно меньше американской (так, в 2017 году РФ – 9,5%, а США – 57%), Вашингтон активно борется за мировой оружейный рынок, пытаясь срывать крупные российские сделки. Соединенные Штаты публично требовали, что их союзники прекратили покупать оружие "на Востоке".

Саудовская Аравия, по данным СИПРИ, является главным мировым импортером оружия. Объем поставок на Ближний Восток за 2014-2018 годы вырос на 19%.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Ольга Никитина