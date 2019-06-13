Войти
13.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

В США российский пистолет ПЛ-15 назвали "квантовым скачком"

316
0
0
ПЛ-15К
Пистолет ПЛ-15К.
Источник изображения: ТАСС

Американский журнал The National Interest оценил новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15.

Эксперты считают, что ПЛ-15 значительно превосходит свои аналоги и объединяет в себе лучшие качества российских и западных пистолетов. Именно поэтому специалисты назвали пистолет "квантовым скачком", передает РИА "Новости".

Главным преимуществом называют его автоматику с использованием инерции отдачи затвора, сцепленного со стволом. Также эксперты выделили ударно-спусковой механизм двойного действия.

ПЛ-15 рассчитан на длительное использование – до 10 тыс. выстрелов. Чтобы уменьшить его вес, было принято решение сделать раму из алюминиевого сплава.

Издание подчеркивает, что новые пистолеты могут достойно заменить "Глоки" в российской армии.

Ранее сообщалось, что модернизированный пистолет Лебедева может стать штатным табельным оружием Росгвардии взамен пистолета Макарова.

Впервые прототип пистолета ПЛ-14 был представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2015". Новый пистолет под патрон 9х19 мм отличается малой толщиной – от 21 мм в передней части до 28 мм в районе рукоятки. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Glock GmbH
Росгвардия
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
29.08.2018
"Нелетальное противодействие": как Россия совершенствует методы борьбы с БПЛА
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
05.01.2017
Потерянный автомат и пистолетное безумие
09.03.2016
Когда заменят дедушку «Макарова»
25.11.2014
«Надо делать. Время придет»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.06 07:23
  • 1
В России объяснили опасность планов США по Украине
  • 13.06 06:46
  • 18
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 13.06 05:48
  • 6
Не было в России авианосцев — и не будет: ТАВКР «Адмирал Кузнецов» застыл в ремонте
  • 13.06 05:44
  • 94
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 13.06 04:08
  • 66
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 13.06 03:34
  • 1
Немцы назвали новую российскую ракету "оружием конца света"
  • 13.06 02:52
  • 11
Су-57 помешал Су-35
  • 13.06 02:38
  • 12
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 13.06 01:13
  • 2
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 13.06 00:27
  • 54
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 12.06 23:42
  • 10
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 12.06 22:55
  • 14
Авиация ЦВО пополнилась тремя новыми истребителями Су-34
  • 12.06 20:29
  • 76
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 12.06 19:52
  • 29
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 12.06 19:04
  • 5
В сто раз мощнее ракетного