В США российский пистолет ПЛ-15 назвали "квантовым скачком"

Американский журнал The National Interest оценил новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15.

Эксперты считают, что ПЛ-15 значительно превосходит свои аналоги и объединяет в себе лучшие качества российских и западных пистолетов. Именно поэтому специалисты назвали пистолет "квантовым скачком", передает РИА "Новости".

Главным преимуществом называют его автоматику с использованием инерции отдачи затвора, сцепленного со стволом. Также эксперты выделили ударно-спусковой механизм двойного действия.

ПЛ-15 рассчитан на длительное использование – до 10 тыс. выстрелов. Чтобы уменьшить его вес, было принято решение сделать раму из алюминиевого сплава.

Издание подчеркивает, что новые пистолеты могут достойно заменить "Глоки" в российской армии.

Ранее сообщалось, что модернизированный пистолет Лебедева может стать штатным табельным оружием Росгвардии взамен пистолета Макарова.

Впервые прототип пистолета ПЛ-14 был представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2015". Новый пистолет под патрон 9х19 мм отличается малой толщиной – от 21 мм в передней части до 28 мм в районе рукоятки. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Евгения Шестак