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13.06.2019
Военное обозрение

Высказывание критики в адрес "Тайфуна" на базе КамАЗа-63969 продолжается в сети

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Части и соединения Вооружённых сил России продолжают переоснащаться на новые образцы военной техники. Одно из направлений такого перевооружения – бронированные автомобили с той или иной степенью защиты, включая противоминную. Одни бронеавтомобили получают самые высокие оценки военных эксплуатантов, другие превращаются в объекты обсуждения, в том числе с элементами критики.

Источник изображения: https://autoreview.ru

К одним из изначально критикуемых относился бронеавтомобиль "Тайфун" на базе КамАЗа-63969 ("Тайфун-К 63969"). Это один из представителей бронесемейства "Тайфунов". Критика проявила себя практически сразу же, как только в Сети появились фотографии этой техники. Продолжается эта критика и сегодня. Внимание экспертов привлекла дверца бронемашины, которая с одной стороны была выполнена "многофункциональной" (не только дверь как таковая, но ещё и как лестница в откинутом варианте). С другой же стороны – претензии возникли к самому расположению входа в кабину, к размеру "дверного проёма" и к механизму закрывания. Эта фотография (представлена выше) снова начала гулять в сети и снова вызвала критические возгласы.

Один из вопросов: насколько быстро и "нетравмоопасно" можно забраться в кабину при наличии боевой экипировки?

Дополнительные размышления по этому поводу: закрывать бронедверь, откинутую примерно на 120 градусов, вручную – тяжело и крайне неудобно. А насколько быстрое закрытие двери кабины способна обеспечить автоматика?

В 2015 году начались опытные испытания "Тайфуна" на базе корпусного КамАЗа-63969.

Источник изображения: https://autoreview.ru

Изначально предполагалось, что эти варианты "Тайфуна" приблизятся по своими возможностям и затребованности к серийным бронетранспортёрам. Но в итоге машина до по-настоящему серийного производства так и не "дошла". Озвученная причина – банальное отсутствие ниши в ВС РФ для этой бронемашины. Если считать его БТР, то до полноценного бронетранспортёра он во многом всё-таки не дотягивает, а если считать его исключительно бронеавтомобилем – то слишком тяжёл (под 20 тонн) и по цене – весьма дорог.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тайфун-К
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
Тайфун
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