Военные Индии и Пакистана применили миномёты и артиллерию на границе двух стран

Очередной виток обострения проявил себя в районе индо-пакистанской границы в Кашмире. Стороны осуществили взаимный обстрел позиций с применением миномётов и ствольной артиллерии. При этом, как обычно, Индия обвиняет в провокации Пакистан, Пакистан в ответ обвиняет Индию.

Источник изображения: topwar.ru

Индийская пресса сообщает, что в результате обстрела из миномёта поста индийской армии в районе Шахпура погиб один военнослужащий, ещё один получил множественные осколочные ранения. Раненый индийский солдат доставлен в госпиталь, где врачи борются за его жизнь.

При этом заявлено, что индийская армия "ответила на обстрел мощно и эффективно".

В общей сложности, по сообщениям как индийской, так и пакистанской сторон, перестрелка продолжалась около получаса. Снаряды и мины разрывались по обе стороны от границы. О жертвах среди пакистанских военнослужащих, включая представителей пограничной охраны, на данный момент не сообщается.

Напомним, что новая стадия индо-пакистанского конфликта проявила себя на фоне теракта в Индии, когда погибли десятки индийских полицейских. В Нью-Дели обвинили пакистанскую сторону в том, что та либо закрывает глаза, либо откровенно поддерживает деятельность террористических группировок на своей территории. 26 февраля текущего года ВВС Индии нанесли удар по лагерю террористической группировки "Джейш-и-Мохаммад" в Балакоте. 27 февраля состоялся воздушный бой, в результате которого МиГ-21 ВВС Индии был сбит, а его пилот попал в плен к пакистанцам (через сутки его отпустили).