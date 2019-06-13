Войти
13.06.2019
Военное обозрение

Военные Индии и Пакистана применили миномёты и артиллерию на границе двух стран

224
0
0

Очередной виток обострения проявил себя в районе индо-пакистанской границы в Кашмире. Стороны осуществили взаимный обстрел позиций с применением миномётов и ствольной артиллерии. При этом, как обычно, Индия обвиняет в провокации Пакистан, Пакистан в ответ обвиняет Индию.

Источник изображения: topwar.ru

Индийская пресса сообщает, что в результате обстрела из миномёта поста индийской армии в районе Шахпура погиб один военнослужащий, ещё один получил множественные осколочные ранения. Раненый индийский солдат доставлен в госпиталь, где врачи борются за его жизнь.

При этом заявлено, что индийская армия "ответила на обстрел мощно и эффективно".

В общей сложности, по сообщениям как индийской, так и пакистанской сторон, перестрелка продолжалась около получаса. Снаряды и мины разрывались по обе стороны от границы. О жертвах среди пакистанских военнослужащих, включая представителей пограничной охраны, на данный момент не сообщается.

Напомним, что новая стадия индо-пакистанского конфликта проявила себя на фоне теракта в Индии, когда погибли десятки индийских полицейских. В Нью-Дели обвинили пакистанскую сторону в том, что та либо закрывает глаза, либо откровенно поддерживает деятельность террористических группировок на своей территории. 26 февраля текущего года ВВС Индии нанесли удар по лагерю террористической группировки "Джейш-и-Мохаммад" в Балакоте. 27 февраля состоялся воздушный бой, в результате которого МиГ-21 ВВС Индии был сбит, а его пилот попал в плен к пакистанцам (через сутки его отпустили).

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Продукция
МиГ-21
Похожие новости
15.03.2019
В Индии объяснили отказ от применения Су-30 в воздушном бою с Пакистаном
04.03.2019
МиГ-21 ВВС Индии может стать причиной провала контракта по F-16 с США
04.03.2019
Мог ли индийский МиГ-21 сбить пакистанский F-16
24.10.2012
Первые индийские «Рафали» будут базироваться у границы с Пакистаном
25.07.2011
Пакистанский истребитель JF-17 — гром с Востока (Air Forces Monthly, июль 2011 г.)
20.04.2011
Индийское кино про боевые самолеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.06 07:23
  • 1
В России объяснили опасность планов США по Украине
  • 13.06 06:46
  • 18
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 13.06 05:48
  • 6
Не было в России авианосцев — и не будет: ТАВКР «Адмирал Кузнецов» застыл в ремонте
  • 13.06 05:44
  • 94
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 13.06 04:08
  • 66
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 13.06 03:34
  • 1
Немцы назвали новую российскую ракету "оружием конца света"
  • 13.06 02:52
  • 11
Су-57 помешал Су-35
  • 13.06 02:38
  • 12
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 13.06 01:13
  • 2
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 13.06 00:27
  • 54
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 12.06 23:42
  • 10
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 12.06 22:55
  • 14
Авиация ЦВО пополнилась тремя новыми истребителями Су-34
  • 12.06 20:29
  • 76
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 12.06 19:52
  • 29
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 12.06 19:04
  • 5
В сто раз мощнее ракетного