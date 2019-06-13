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13.06.2019
Военное обозрение

В МИД РФ опровергли заявления о присутствии спецназа ВС РФ в Венесуэле

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Замглавы МИД России Сергей Рябков дал комментарий американской прессе по поводу заявлений о якобы присутствии спецназа армии России на территории Венесуэлы. Напомним, что в последнее время на Западе часто публикуются заявления различного рода лиц, утверждающих о "переброске в Венесуэлу вооружённых россиян", которых назвали чуть ли не бойцами отрядов специального назначения ГРУ. При этом постоянно оперируют этим кадром:

Источник изображения: topwar.ru

Россия не скрывает, что представители ВС РФ в Боливарианской Республике присутствуют. При этом Сергей Рябков отмечает, что к "боевым подразделениям" эти военнослужащие не имеют никакого отношения.

Из заявления заместителя главы МИД России репортёру The Wall Street Journal:

Российские служащие, присутствующие в Венесуэле, являются именно служащими в полном смысле слова, потому что они техники. Это не боевые силы, а тем более не спецназ, способный к самостоятельным индивидуальным операциям.

Напомним, что ранее венесуэльская оппозиция, объявлявшая о готовности добиваться "свержения режима Мадуро", согласилась на проведение переговоров с представителями президента страны. Команда Хуана Гуайдо (на одной из улиц Каракаса объявил себя "и.о.президента") приняла предложения Норвегии о проведении переговоров по урегулированию политического кризиса.

В МИД России поприветствовали норвежскую инициативу по предоставлению площадки для переговоров, способных снизить уровень напряжённости в Венесуэле.

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Страны
Венесуэла
Норвегия
Россия
США
Компании
ГРУ
Минoбороны РФ
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