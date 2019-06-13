В России объяснили опасность планов США по Украине

Военная помощь, которую Соединенные Штаты намерены выделить Украине, представляет собой опасные планы, не сулящие ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, бывший член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло.

"Это очень опасные планы", – сказал он, комментируя RT предложение Сената США нарастить военную помощь Украине до 300 млн долларов в следующем году.

"Опасные, прежде всего, своей системностью и последовательностью. Усиление военного сотрудничества США с Украиной приводит к тому, что из буфера между Россией и западным миром ее превращают в государство-провокатора", – подчеркнул он Манойло.

Политолог считает, что рано или поздно американская сторона организует новую провокацию вроде той, что произошла в конце прошлого года в Керченском проливе.

Накануне также сообщалось, что, согласно предложению главы комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адама Смита, Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, выделит 250 млн долларов на военную помощь Украине.

Ольга Никитина