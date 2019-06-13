Войти
13.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

В России объяснили опасность планов США по Украине

282
1
0
Флаги Украины и США. Архивное фото
Флаги Украины и США. Архивное фото.
Источник изображения: © Flickr / U.S. Army Europe Images

Военная помощь, которую Соединенные Штаты намерены выделить Украине, представляет собой опасные планы, не сулящие ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, бывший член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло.

"Это очень опасные планы", – сказал он, комментируя RT предложение Сената США нарастить военную помощь Украине до 300 млн долларов в следующем году.

"Опасные, прежде всего, своей системностью и последовательностью. Усиление военного сотрудничества США с Украиной приводит к тому, что из буфера между Россией и западным миром ее превращают в государство-провокатора", – подчеркнул он Манойло.

Политолог считает, что рано или поздно американская сторона организует новую провокацию вроде той, что произошла в конце прошлого года в Керченском проливе.

Накануне также сообщалось, что, согласно предложению главы комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адама Смита, Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, выделит 250 млн долларов на военную помощь Украине.

Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
2020-й год
Похожие новости
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
06.11.2014
Российские корабли не выходят из Советского Союза
03.11.2014
Плюсы и минусы "ракетного линкора"
29.07.2014
Космос готов к переходу на отечественное
18.12.2013
Строить – не ломать
20.12.2010
Новая гонка вооружений: Россия помчалась первой
1 комментарий
№1
13.06.2019 07:23
Ох, Россиюшка - белая и пушистая ты наша... Все то против тебя провокации чинят... Обложили серыми зонами типа Абхазии, Приднестровья, Донецкой и Луганскими областями... Недоброжелательными странами Балтии, Грузией... А теперь и всей Украиной... Может в консерватории что подправить? Может тогда потянутся к нам, а не будут чураться...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.06 07:23
  • 1
В России объяснили опасность планов США по Украине
  • 13.06 06:46
  • 18
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 13.06 05:48
  • 6
Не было в России авианосцев — и не будет: ТАВКР «Адмирал Кузнецов» застыл в ремонте
  • 13.06 05:44
  • 94
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 13.06 04:08
  • 66
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 13.06 03:34
  • 1
Немцы назвали новую российскую ракету "оружием конца света"
  • 13.06 02:52
  • 11
Су-57 помешал Су-35
  • 13.06 02:38
  • 12
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 13.06 01:13
  • 2
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 13.06 00:27
  • 54
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 12.06 23:42
  • 10
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 12.06 22:55
  • 14
Авиация ЦВО пополнилась тремя новыми истребителями Су-34
  • 12.06 20:29
  • 76
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 12.06 19:52
  • 29
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 12.06 19:04
  • 5
В сто раз мощнее ракетного