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13.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Сирии сообщили об отражении ракетной атаки со стороны Израиля

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ПВО Сирии
ПВО Сирии.
Источник изображения: gazeta.ru

Системы противовоздушной обороны Сирии в ночь на среду, 12 июня, отразили атаку Израиля на юг арабской республики, сообщает сирийское государственное ТВ.

"Системы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет", – передает РИА "Новости" сообщение телеканала Ikhbariya.

По информации канала, при атаке был нанесен лишь материальный ущерб.

Также сообщается, что в небе над некоторыми районами Дамаска были слышны взрывы от работы ПВО.

Другой государственный телеканал, Syria TV, сообщает, что после ракетной атаки Израиль начал создавать помехи сирийским радарам.

Ранее в Сирии сообщали, что Израиль нанес ракетные удары по военному аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс, средствами ПВО две ракеты сбиты. В результате один человек погиб, двое ранены.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Израиль
Сирия
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