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13.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Авианосец США вышел на учения в Южно-Китайском море

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Эскадренный миноносец-вертолетоносец "Идзумо".
Эскадренный миноносец-вертолетоносец "Идзумо".
Источник изображения: www.mod.go.jp

В Южно-Китайском море начались совместные американо-японские военные учения, в которых задействованы атомный авианосец Ronald Reagan ("Рональд Рейган"), а также вертолетоносец японских сил самообороны "Идзумо", пишет газета "Санкэй".

По данным издания, маневры начались в понедельник, 10 июня. В них также принимают участие японские эсминцы "Мурасамэ" и "Акэбоно". В ходе учений корабли главным образом отрабатывают совместное маневрирование, передает ТАСС.

В статье говорится, что военные учения направлены на сдерживание Китая, который занимается активным освоением территорий в Южно-Китайском море.

"Рональд Рейган" водоизмещением 101,4 тыс. тонн является одним из крупнейших в мире кораблей, он способен нести до 90 самолетов и вертолетов разных типов.

Напомним, Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона насчет территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море, а США регулярно патрулируют акваторию моря вблизи этих островов.

Так, в мае эсминец ВМС США Preble прошел в 12 милях от спорного острова Хуанъянь в Южно-Китайском море, "чтобы оспорить чрезмерные морские претензии и сохранить доступ к водным путям в соответствии с международным правом". Китай опротестовал действия США.

Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Китай
США
Япония
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения
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