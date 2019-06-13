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13.06.2019
Известия.ru

МИД назвал условие достижения соглашений с США по вооружениям

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Россия и США не смогут достичь новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, пока Вашингтон не проявит готовности к этому, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В интервью изданию The Wall Street Journal дипломат также назвал маловероятным возобновление участия Москвы и Вашингтона в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Однако Рябков отметил, что Россия выступает за создание механизмов, которые могли бы снизить риск вооруженного столкновения между США и РФ, так как сейчас ситуация складывается таким образом, что угроза растет.

"Мы сейчас в той точке, которая гораздо, гораздо ниже, чем когда-либо после худших дней холодной войны, поскольку тогда мы в какой-то мере могли прогнозировать, как будет развиваться ситуация", — цитирует его ТАСС.

11 июня глава МИДа России Сергей Лавров рассказал, что Соединенные Штаты стремятся "подверстать под свои интересы" или разрушить режим контроля над вооружениями.

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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
РСМД
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