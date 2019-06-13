ВКС России получили три первых в 2019 году фронтовых бомбардировщика Су-34

Как сообщила 11 июня 2019 года пресс-служба Центрального военного округа, смешанный авиационный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Челябинской области, пополнился тремя новыми многофункциональными истребителями-бомбардировщиками Су-34. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 (бортовой номер "28 красный"), построенный по гособоронзаказу 2019 года на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (филиале ПАО "Компания "Сухой") перед передачей в состав 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного на аэродроме Шагол (Челябинск). Июнь 2019 года (с) VVN / russianplanes.net ( ccылка )

"В авиаполк поступили три бомбардировщика нового поколения Су-34. Самолеты совершили перелет из Новосибирска на военный аэродром Шагол в Челябинской области. Новые Су-34 войдут в состав второй эскадрильи смешанного авиационного полка", - сказал генерал-полковник Александр Лапин, отметив, что всего теперь на Южном Урале базируется 21 истребитель-бомбардировщик Су-34.

Экипажи прошли обучение в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации, где освоили летную практику, в том числе с элементами высшего пилотажа и подготовились к технической эксплуатации нового типа самолетов.

Командующий ЦВО добавил, что до конца года в Челябинской области будут сформирована вторая эскадрилья Су-34, еще поступит три истребителя нового поколения.

Ранее сообщалось, что в 2018 году впервые на вооружение ЦВО поступили истребители-бомбардировщики Су-34. Была сформирована первая в округе эскадрилья подобных современных самолетов.

Комментарий bmpd. Таким образом, в состав 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного на аэродроме Шагол (Челябинск), поступили первые три фронтовых бомбардировщика Су-34, построенных Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ) ПАО "Компания "Сухой" по Гособоронзаказу 2019 года. Данные самолеты, предположительно, имеют красные бортовые номера "26", "27 и "28".

Таким образом, 2-й гвардейский бомбардировочный авиаполк в Шаголе в процессе своего перевооружения с фронтовых бомбардировщиков Су-24М2 получил суммарно уже 21 новый фронтовой бомбардировщик Су-34.

В конце 2017 года 2-й гвардейский бомбардировочный авиаполк получил первые шесть бомбардировщиков Су-34, которые были изготовлены НАЗ по гособорозаказу 2017 года (красные бортовые номера с "01" по "06", причем последние два самолета поступили только в феврале 2018 года). С мая по декабрь 2018 года полк получил еще 12 самолетов Су-34, изготовленных НАЗ по гособорозаказу 2018 года и имеющих красные бортовые номера с "07" по "12" и с "20" по "25"

При этом эти шесть самолетов, а также первые шесть Су-34 постройки 2018 года не прибывали к месту постоянной дислокации 2-го полка в Шагол, а были временно переданы в 4-й Государственный Центр Подготовки Авиационного Персонала и Войсковых Испытаний Министерства обороны России имени В. П. Чкалова в Липецке для переучивания летного состава 2-го бомбардировочного полка. Более того, в феврале 2018 года по завершении переучивания первые четыре самолета Су-34 полка, переданные в конце 2017 года (красные бортовые номера с "01" по "04") были переброшены в состав российской авиационной группировки на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Лишь с сентября 2018 года по январь 2019 года первые 12 бомбардировщиков Су-34, полученных 2-м полком, наконец, прибыли к месту постоянной дислокации в Шагол. С декабря 2018 года все сдаваемые НАЗ самолеты Су-34 передаются уже непосредственно в Шагол.

Первые три построенные в 2019 году на НАЗ самолета Су-34 были изготовлены в рамках контракта с Министерством обороны России от февраля 2012 года на 92 таких самолета. С их прибытием общее количество самолетов данного типа, переданных ВКС по контракту 2012 года, достигло 85 единиц. Первые два Су-34 по данному контракту были переданы в Новосибирске ВВС России 24 декабря 2013 года, следующие 18 самолетов - в 2014 году, еще 18 самолетов - в 2015 году, 16 - в 2016 году, 16 - в 2017 году, 12 - в 2018 году и теперь три - в 2019 году.

Общее количество Су-34, построенных по всем контрактам, включая семь опытных и предсерийных образцов, достигло 129 единиц.