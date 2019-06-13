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13.06.2019
ТАСС

Совет РАН по космосу предложил Роскосмосу начать реализацию проекта "Венера-Д"

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Венера-Д
Межпланетная станция "Венера-Д".
Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech

Ранее в РАН сообщали, что стоимость опытно-конструкторских работ в рамках проекта составит около 17 млрд рублей

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Совет РАН по космосу направил в Роскосмос обращение о необходимости начать реализацию проекта "Венера-Д" и финансирование первых этапов опытно-конструкторских работ по нему. Об этом сообщил в среду ТАСС зампредседателя Совета, научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

"Соответствующее обращение направлено в Роскосмос. Роскосмос над этим работает", - сказал Зеленый.

ТАСС пока не удалось получить комментарии в Роскосмосе.

Зеленый напомнил, что Совет РАН по космосу на последнем заседании обсудил проект "Венера-Д" и предложил его к реализации. "Совет РАН поддержал этот проект", - уточнил он.

Финансирование проекта

Предложение Совета РАН направить Роскосмосу обращение о необходимости начать финансирование первых этапов опытно-конструкторских работ по проекту "Венера-Д" содержалось в проекте решения Совета от 29 мая. В документе также отмечалось, что начать финансирование эскизного проекта "Венера-Д" требуется в 2020 году, если этап технических предложений пройдет успешно. Проект должен быть реализован в сотрудничестве с NASA, предполагаемой датой запуска миссии назывался 2029 год.

Ранее заместитель директора ИКИ РАН Олег Кораблев сообщил, что стоимость опытно-конструкторских работ в рамках проекта "Венера-Д" составит примерно 17 млрд рублей.

Планируется, что "Венера-Д" будет продолжать исследования Венеры: ее структуры, динамики нижней атмосферы, вулканизма и прочих процессов. С российской стороны проектом занимается ИКИ и НПО имени С. А. Лавочкина.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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