Первый "Союз-2.1а" для запуска космонавтов передадут Роскосмосу в конце 2019 года

Дату запуска ракеты определит госкорпорация

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Ракету "Союз-2.1а" для первого запуска космонавтов на этом типе носителей планируют сдать заказчику в конце 2019 года. Об этом сообщили в среду ТАСС в Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс".

"В настоящий момент ракета-носитель "Союз-2" этапа 1а, предназначенная для запуска пилотируемого корабля, находится на изготовлении. Срок сдачи ракеты-носителя (РН) заказчику намечен на конец 2019 года", - сказали в РКЦ.

Дата запуска ракеты и ее транспортировки на космодром будет определяться госкорпорацией "Роскосмос", уточнили в центре.

Как сообщал ранее ТАСС источник в Роскосмосе, последнюю ракету-носитель "Союз-ФГ", на которой установлена украинская система управления, планируется запустить с космодрома Байконур 25 сентября 2019 года. После этого пилотируемые корабли на орбиту будет выводить РН "Союз-2.1а", которая собирается полностью из отечественных комплектующих.

В конце мая Роскосмос заказал у РКЦ "Прогресс" восемь носителей "Союз-2.1а" до 2021 года для запуска грузовых кораблей "Прогресс МС" и пилотируемых кораблей "Союз МС" к Международной космической станции (МКС). Цена контракта - почти 10,45 млрд рублей. Информация была опубликована на сайте госзакупок.