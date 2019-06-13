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13.06.2019
Вестник Мордовии

152-мм модернизированные САУ "Акация" опробованы в уничтожении "танков"

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Источник изображения: Фото: МО РФ

Гаубичный дивизион вновь сформированного мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа в Ростовской области провел первое тактическое учение с боевой стрельбой и отработал приемы ближнего боя. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

По замыслу учения условный противник прорвал оборону и вышел в тыл. Для уничтожения бронетехники был задействован артиллерийский дивизион на модернизованных 152-мм самоходных артиллерийских гаубицах (САУ) 2С3М "Акация", расчеты выполнили огневые задачи ближнего боя, уничтожив противника прямой наводкой.

Также артиллеристы отработали задачи на танкоопасных рубежах и направлениях, уничтожение командно-наблюдательного пункта и бронетехники в окопе условного противника на удалении от 700 до 1 тыс. м.

Кроме того, личный состав провел противоогневые маневры и тактические приемы контрбатарейной борьбы, также выполнил оборудование огневых позиций.

В роли целей были установлены щиты-мишени, имитирующие танки и бронированную технику условного противника, на которых обозначены наиболее уязвимые части боевых машин - места рассадки личного состава, укладки боеприпасов, моторного отсека и бака с горючим, а также командно-наблюдательный пункт и танк в окопе.

Всего в учении приняло участие более 300 военнослужащих и было задействовано более 30 единиц вооружения и военной техники.

Справочно:

САУ 2С3М "Акация" - 152-мм самоходная гаубица предназначена для уничтожения и подавления минометных и артиллерийских батарей, живой силы противника, огневых средств, танков, ракетных установок, тактических средств атомного оружия, пунктов управления.

На модернизированной САУ установлена одна механизированная укладка барабанного типа, вместо двух, что позволило увеличить возимый боезапас с 40 до 46 выстрелов. Кроме того, изменена конфигурация, и расположение люков в кормовой части корпуса и башни, внедрена механизированная подача выстрелов с грунта.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Продукция
2С3 Акация
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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