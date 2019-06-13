Сделать мины: новые тральщики защитят акваторию Камчатки

Современные охотники за минами будут охранять военно-морские базы Тихоокеанского флота

В 2020 году на Камчатку прибудут два новейших тральщика проекта "Александрит", сообщили "Известиям" источники в Минобороны. Эти корабли не используют классические тралы для уничтожения мин. Их основное оружие — беспилотные катера и роботы, которые дистанционно находят и самостоятельно уничтожают "адские машины". Перед "Александритами" в военное время будет стоять задача по разминированию акватории вокруг военно-морских баз, что даст возможность атомным подводным ракетоносцам беспрепятственно выйти в море.

Базовые тральщики проекта 12700 шифр "Александрит" относится к новому поколению кораблей, обеспечивающих противоминную оборону в прибрежной зоне. В составе ВМФ числятся два тральщика проекта — "Александр Обухов" и "Иван Антонов". Но уже в следующем году планируется ввод в строй сразу нескольких кораблей проекта.

Ожидается, что роль тральщиков в масштабных конфликтах будущего будет особенно велика, так как сейчас активно развивается минное оружие.

До недавнего времени минный арсенал ВМС США был достаточно устаревшим, рассказал "Известиям ведущий эксперт Центра военно-морского анализа Михаил Кофман.

Авиационная мина QuickStrike под крылом стратегического бомбардировщика B-52H Источник изображения: Фото: thedrive.com

— Пока Соединенные Штаты вели боевые действия в Афганистане и Ираке, морские мины были не в приоритете, — отметил эксперт. — Но сейчас ситуация изменилась. Уже проведена модернизация мин Мк.65. Кроме того, идeт работа по совершенствованию авиационных мин семейства QuickStrike. На них установлена система наведения и коррекции курса по сигналу GPS. Теперь мины можно сбрасывать с большой высоты и с расстояния в десятки километров от цели. Это серьезно увеличивает эффективность их постановки.

По словам Михаила Кофмана, точное количество морских мин в арсенале ВМС США официально не разглашалось. Но, по различным оценкам, этот показатель может доходить до 10 тыс.

В американских СМИ сообщалось, что в ходе учений Valiant Shield постановкой морских мин в прошлом году занимался стратегический бомбардировщик В-52Н, сделавший вылет с тихоокеанской базы на острове Гуам.

Незаметные "Диаманты"

В составе ВМФ России числится несколько десятков тральщиков, но большинство из них уже устарели. Сейчас отечественному оборонно-промышленному комплексу (ОПК) приходится наверстывать упущенное.

Тральщики проекта "Александрит" — корабли длинной около 60 м и водоизмещением 800 т. Их командный пункт оснащен автоматизированной системой управления, где в режиме реального времени аккумулируется информация о подводной обстановке.

Для поиска и уничтожения мин на борту есть система "Диамант" — это два легких, сделанных из углепластика беспилотных катера, которые оснащены специальными подводными роботами, внешне напоминающими торпеды. Она стала заменой для французских безэкипажных систем, которые изначально планировалось установить на тральщики.

По прибытии в заданный район тральщик спускает катера на воду. Благодаря пластиковому корпусу и малошумному двигателю на эти аппараты не реагируют морские мины, что позволяет им спокойно прочесать район. Катера обнаруживают мины с помощью гидроакустических систем и магнитомеров, после чего спускают в воду подводных роботов, которые и уничтожают смертоносные "подарки".

Тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" во время церемонии спуска на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. 25 апреля 2018 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Такие катера могут работать на расстоянии до 10 км от тральщика, обнаруживая и ликвидируя мины на глубине от 10 до 100 м.

Переход к миноисканию по курсу корабля с подводных аппаратов, особенно используемых с телеуправляемых малых катеров, представляет собой качественный скачок в развитии противоминного оружия ВМФ России, рассказал "Известиям" старший научный сотрудник Центра анализа стратегии и технологий Михаил Барабанов.

Вооружены "Александриты" одной шестиствольной артиллерийской установкой АК-306 калибра 30 мм и пулеметом КПВТ калибра 14,5 мм. Возможно размещение вместо 14,5-миллиметрового пулемета двух 12,7-миллиметровых пулеметов "Корд". Также на борту тральщика есть несколько переносных зенитно-ракетных комплексов.

Композитные и инновационные

Тральщики имеют корпус из монолитного стеклопластика, что потребовало в свое время разработки новой технологии, оборудования и программных продуктов. После проделанной работы Россия стала единственной страной в мире, которая может изготавливать монолитные корпуса из композитных материалов длинной до 80 м.

Применение стеклопластика сделало корабль невидимым для магнитных взрывателей морских мин, так как он имеет минимальный уровень физических полей. При этом корпус по прочности не уступит аналогам, изготовленным из стали.

Для ювелирной работы в прибрежных района, где есть отмели или узкие фарватеры, корабль получил специальные подруливающие устройства, которые сделали его сверхманевренным. Характеристики корабля позволяют ему работать вдали от баз. Автономность плавания тральщика составляет до десяти суток. В экипаж входит более 40 моряков.

Тральщики будут играть одну из важных ролей в современной войне, поэтому появление новой техники можно только приветствовать, считает контр-адмирал, экс-командир атомной подводной лодки, Герой России Всеволод Хмыров.

Тральщик проекта 12700 "Александр Обухов" на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России. 29 июля 2018 года Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Сейчас нет ничего более опасного, чем минное оружие, — рассказал "Известиям" Всеволод Хмыров. — Мины становятся всё более коварными: их оснащают магнитными, акустическими, а также другими взрывателями, работающими на иных физических принципах. Существующие доктрины предусматривают использование минного оружия не только для блокировки боевых кораблей в базах. Такое оружие могут устанавливать в узких проливах, на маршрутах конвоев, а также в потенциальных районах развертывания, патрулирования и несения службы боевых кораблей или подлодок.

ВМФ в последнее время активно работает над увеличением эффективности обороны военно-морских баз. В частности, началась модернизация малых противолодочных кораблей (МПК) проекта 1124 "Альбатрос", которые должны получить новые акустические системы и вооружение.

Обновляют и малые ракетные корабли (МРК) проекта 12341 "Овод". На них меняют двигатели, радиоэлектронику и устанавливают современное вооружение. Обновленные "Оводы" смогут наносить ракетные удары по вероятному противнику не менее эффективно, чем корветы или фрегаты.

Алексей Рамм, Богдан Степовой