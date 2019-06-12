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12.06.2019

Первый луноход NASA будет запущен в 2021 году, и он меньше обувной коробки

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Astrobotic
Astrobotic.
Источник изображения: hi-news.ru

Космическое агентство NASA достигло многих высот в космической сфере, но в некоторых моментах оно сильно отстает от агентств и частных компаний других стран. Издание New Atlas обратило внимание, что агентство хоть и отправляло на спутник Земли всевозможные инструменты, но у нее нет опыта отправки роботизированных луноходов. В 2021 году ситуация изменится, потому что агентство заключило контракт на 79,5 миллионов долларов с компанией Astrobotic — именно она разработает беспилотный аппарат, который отправится на Луну под знаменем NASA.

Компания Astrobotic была основана в 2008 году профессором Редом Уиттакером из Университета Карнеги-Меллона с целью выиграть премию Google Lunar X. Она до сих пор принимает заказы от аэрокосмических организаций, и на этот раз займется разработкой крошечного лунохода для NASA. По словам Уиттакера, аппарат будет меньше обувной коробки, что позволит снизить его стоимость и количество потребляемой энергии.


Луноход NASA станет самым компактным в истории

По сравнению с советскими и китайскими луноходами, аппарат NASA будет действительно крошечным и легким — его масса не будет превышать 1,8 килограммов. Благодаря компактным размерам, для его отправки не потребуется много денег и места в грузовых отсеках, но при этом четырехколесный луноход будет выполнять довольно важные задачи.

Ожидается, что он будет разведывать территорию Луны перед посадкой других аппаратов и отправлять фотографии ее поверхности на Землю. Космическое агентство заранее готово к тому, что аппарат вряд ли проработает дольше 15 суток — именно столько времени длится лунная ночь, в ходе которой батарейки аппарата подвергнутся экстремальным температурам и наверняка выйдут из строя.


Запуск лунохода NASA состоится в 2021 году

Аппарат пока не имеет названия, но уже известно, что он будет запущен в 2021 году. Местом его прибытия станет лунный кратер Озеро Смерти, расположенное в северо-восточной части видимой стороны земного спутника. Помимо аппарата, на Луну будет отправлено еще 14 посылок, в том числе пакет произведений искусства «MoonArk» от художника Лоури Берджесса. Он будет состоять из двух камер, в которых сохранены тысячи картин, музыкальных композиций и земных образцов для следующих поколений людей.


Одна из камер пакета «MoonArk», который полетит вместе с луноходом.
Источник: hi-news.ru

Напомним, что в 2028 году Россия намерена отправить на Луну межпланетную станцию «Луна-29», которому требуется водитель. Считается, что им станет человекоподобный робот FEDOR, о котором можно почитать в нашем материале.


Рамис Ганиев

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