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12.06.2019
hi-news.ru

Броня из металлической пены защищает от пуль тяжелых пулеметов

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Композитная металлическая пена CMF
Композитная металлическая пена CMF.
Источник изображения: hi-news.ru

На данный момент для обшивки военной техники используется тяжелая стальная броня, которая хоть и обеспечивает хорошую защиту, но значительно снижает маневренность машин. Решением этой проблемы уже несколько лет занимается группа ученых из Университета штата Северная Каролина — несколько лет назад она разработала композитную металлическую пену CMF, которая обеспечивает тот же уровень защиты, но весит в два раза меньше. Недавно исследователи улучшили броню, слегка изменив ее структуру.

Секрет прочности и легкости вышеописанной брони таится в структуре металлической пластины, которая полна воздушными карманами. Исследователи выяснили, что дополнив броню несколькими слоями из других материалов, они могут добиться еще большего уровня защиты. Так, покрыв лицевую панель керамикой, разместив за ней металлическую пену CMF и закрыв заднюю часть алюминиевой пластинкой, группа создала броню против пуль 50-го калибра и бронебойных снарядов.


Самая легкая броня для танков

Пули 50 калибра с размерами 12,7×99 миллиметров обычно используются в пулеметах и снайперских винтовках. Несмотря на то, что их скорость достигает 500-885 метров в секунду, новый тип брони смог поглотить 68-78% кинетической энергии. В некоторых случаях на задней алюминиевой части даже не оставалось вмятин.

Помимо того, что броня обеспечивает защиту от пуль, она также выдерживает экстремальные температуры и блокирует радиацию. Это значит, что в будущем этим материалом можно будет покрывать не только танки, но и космические корабли. Благодаря небольшому весу брони, они будут максимально маневренными и экономичными к топливу.



Исследователи намерены продолжить работу над улучшением брони и создать вариант, который сможет останавливать снаряды, летящие со скоростью более 800 метров в секунду. В частности, они хотят оптимизировать адгезию и толщину всех трех слоев брони, чтобы она стала еще легче и прочнее.

Рамис Ганиев

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