Поставщик оборудования на МКС разработал новые образцы панелей индикации для кабин Су-57

Приборные панели выполнены в форме трюмо и соединяют различные индикаторы, которые ранее располагались в кабине отдельно, отметил замгендиректора "Электронной компании "Элкус" Игорь Троников.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. "Электронная компания "Элкус", которая поставляет оборудование на Международную космическую станцию, разработала опытные образцы новых панелей с системами индикации для кабин истребителей пятого поколения Су-57. Об этом ТАСС рассказал во вторник замгендиректора "Элкус" Игорь Троников.

"Сегодня 13 бортов… Су-57 выпущено и находятся на госиспытаниях. В результате госиспытаний были замечания по кабине, по авионике и так далее. Мы демонстрируем новый продукт, который является модернизацией существующих и предлагаем новые возможности, мы создали опытные образцы", - сказал он.

По словам Троникова, новые приборные панели выполнены в форме трюмо и соединяют различные индикаторы, которые ранее располагались в кабине отдельно. "У нас были отдельные индикаторы. Например, на судне Як-130 шесть многофункциональных цифровых индикаторов: три в одной кабине, три в другой. Здесь пытаемся соединить сейчас", - пояснил он.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Акционерное общество "Электронная компания "ЭЛКУС" занимается разработкой и производством специализированной элементной базы Ethernet-коммутаторов, плат ввода/вывода цифровой, аналоговой информации и дискретных сигналов. Ее продукция используется в военной авиации и космической отрасли.