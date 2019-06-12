Войти
12.06.2019
Военное обозрение

ВС Украины активно готовят курсантов-танкистов

59
0
0

Киев активно готовит танкистов. Фотографии полигонных учений курсантов-танкистов из рядов десантно-штурмовых войск и морской пехоты представило министерство обороны Украины.

Источник изображения: topwar.ru

Неподалеку от Житомира ВС Украины ведут подготовку курсантов-танкистов. Учебный процесс по подготовке и переподготовке военнослужащих из десантных войск и морской пехоты идет уже около месяца. Среди прочего отрабатываются способы и тактика ведения боевых действий в составе танковых подразделений, проводятся учения по взаимодействию частей и взаимозаменяемости экипажей, изучаются характеристики как штатного вооружения, так и военной техники в целом.

Информацию о подготовке бойцов-контрактников опубликовало министерство обороны Украины, разместив информацию в Facebook. Отмечается, что для курсантов подготовлены несколько этапов: в рамках первого они изучают нормативы и их выполнение, второй дает им основы и правила стрельбы из танковых орудий, а в рамках третьего они выполняют стрельбы.

Обучение ведется в Учебном центре Десантно-штурмовых войск

Продолжительность курса, проходящего в 199-м Учебном центре Десантно-штурмовых войск ВСУ, рассчитана на несколько десятков дней. Как сообщает пресс-служба ДШВ Украины, как десантники, так и морпехи должны повысить уровень своей квалификации. В частности, командиры рассчитывают на повышение мастерства курсантов в вождении боевых машин в сложной местности. Также как новоиспеченные танкисты, так и проходящие переподготовку должны выполнить "боевые стрельбы штатным артиллерийским выстрелом с ходу, а также в условиях оборонительного боя и закрытых огневых позиций".

Источник изображения: topwar.ru

В сообщении упоминается что основное обучение проходит на танках Т-80. Несмотря на то, что база, на которой ведется курс, относится к Десантно-штурмовым войскам, слаживание и обучение вместе с десантниками проходят и танкисты морской пехоты.

Мы все вместе. Мы, как и наши братья из десанта – элита, которая выполняет реальную работа, решает самые сложные задачи.

- цитирует пресс-служба ДШВ морского пехотинца, старшего матроса Андрея Олефиренко.

ВСУ готовят танкистов и на территории Донбасса

Несколькими днями ранее сообщалось, что на полигонах, находящихся на территории Донбасса, находящейся под контролем Киева, также проходят тренировки танковых экипажей.

На полигонах в районе проведения операции Объединенных сил продолжаются тренировки танковых экипажей, которые находятся в районах отвода.

– отмечалось в сообщении пресс-службы ОСС.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-80
Проекты
Военные учения
Похожие новости
17.12.2018
"Нет ракет": на Украине описали свой боевой флот
12.10.2016
10 типов смертоносного оружия, которые Россия и Америка применят в случае войны (The National Interest, США)
20.06.2016
Стратегический партнер России
11.12.2013
Покупать новые танки дорого, но и старые восстанавливать — не бесплатно
11.09.2012
«Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.06 01:03
  • 4
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 12.06 01:03
  • 1
Поставщик оборудования на МКС разработал новые образцы панелей индикации для кабин Су-57
  • 12.06 01:02
  • 5
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 22:43
  • 1
Мини-Рогозина на "Семерке" отправили в космос
  • 11.06 22:31
  • 4
Минобороны продолжит закупать Су-35 параллельно с Су-57
  • 11.06 22:14
  • 8
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 22:07
  • 2
Квантовый скачок в развитии: новый российский пистолет оценили в США
  • 11.06 22:05
  • 1
У Су-57 нашли "новое направление"
  • 11.06 21:15
  • 1
Новый танковый полк формируют в составе общевойсковой армии ЗВО
  • 11.06 21:07
  • 88
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 11.06 20:35
  • 13
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 11.06 19:19
  • 11
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 11.06 19:12
  • 1
"Иглы" сделают САМУМ более смертоносным
  • 11.06 19:00
  • 1
Иран похвастался новой системой ПВО
  • 11.06 18:27
  • 13
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра