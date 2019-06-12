ВС Украины активно готовят курсантов-танкистов

Киев активно готовит танкистов. Фотографии полигонных учений курсантов-танкистов из рядов десантно-штурмовых войск и морской пехоты представило министерство обороны Украины.

Источник изображения: topwar.ru

Неподалеку от Житомира ВС Украины ведут подготовку курсантов-танкистов. Учебный процесс по подготовке и переподготовке военнослужащих из десантных войск и морской пехоты идет уже около месяца. Среди прочего отрабатываются способы и тактика ведения боевых действий в составе танковых подразделений, проводятся учения по взаимодействию частей и взаимозаменяемости экипажей, изучаются характеристики как штатного вооружения, так и военной техники в целом.

Информацию о подготовке бойцов-контрактников опубликовало министерство обороны Украины, разместив информацию в Facebook. Отмечается, что для курсантов подготовлены несколько этапов: в рамках первого они изучают нормативы и их выполнение, второй дает им основы и правила стрельбы из танковых орудий, а в рамках третьего они выполняют стрельбы.

Обучение ведется в Учебном центре Десантно-штурмовых войск

Продолжительность курса, проходящего в 199-м Учебном центре Десантно-штурмовых войск ВСУ, рассчитана на несколько десятков дней. Как сообщает пресс-служба ДШВ Украины, как десантники, так и морпехи должны повысить уровень своей квалификации. В частности, командиры рассчитывают на повышение мастерства курсантов в вождении боевых машин в сложной местности. Также как новоиспеченные танкисты, так и проходящие переподготовку должны выполнить "боевые стрельбы штатным артиллерийским выстрелом с ходу, а также в условиях оборонительного боя и закрытых огневых позиций".

Источник изображения: topwar.ru

В сообщении упоминается что основное обучение проходит на танках Т-80. Несмотря на то, что база, на которой ведется курс, относится к Десантно-штурмовым войскам, слаживание и обучение вместе с десантниками проходят и танкисты морской пехоты.

Мы все вместе. Мы, как и наши братья из десанта – элита, которая выполняет реальную работа, решает самые сложные задачи.

- цитирует пресс-служба ДШВ морского пехотинца, старшего матроса Андрея Олефиренко.

ВСУ готовят танкистов и на территории Донбасса

Несколькими днями ранее сообщалось, что на полигонах, находящихся на территории Донбасса, находящейся под контролем Киева, также проходят тренировки танковых экипажей.

На полигонах в районе проведения операции Объединенных сил продолжаются тренировки танковых экипажей, которые находятся в районах отвода.

– отмечалось в сообщении пресс-службы ОСС.