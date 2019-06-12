Хуситы показали уничтожение Oshkosh M-ATV из советского ДШКМ

Группировка хуситов, действующая в Йемене, представила новые кадры атаки бронированного машины "Ошкош" армии Саудовской Аравии. Напомним, что на днях сообщалось об уничтожении такой бронемашины на саудовской территории.

Источник изображения: topwar.ru

На этот раз утверждается, что бронеавтомобиль американского производства Oshkosh M-ATV был подбит в результате обстрела из пулемёта советского производства ДШКМ 12,7 мм.

На кадрах видно, как хуситы с господствующей высоты ведут обстрел "Ошкоша" из пулемёта, который начал эксплуатироваться более 80 лет назад. Сами хуситы заявляют, что с помощью пулемёта им удалось пробить топливный банк броневика американского производства. Если это действительно так, то "рейтинг" Oshkosh M-ATV серьёзно просядет на мировом рынке вооружений и производителю придётся вкладывать новые средства в дополнительную защиту машины.

Однако в экспертной среде обращают внимание на то, что на видео присутствуют смонтированные кадры. Так, объятый пламенем "Ошкош" демонстрируется как дополнение к видео пулемётного обстрела. Также обращается внимание на кадр, который показывает, что пламя первоначально вспыхивает в районе передних колёс бронемашины. В этой связи предполагается, что помимо того, что "Ошкош" был обстрелян, он мог ещё напороться на заложенное самодельное взрывное устройство.

Ранее разработчики бронемашин Oshkosh M-ATV неоднократно заявляли о том, что топливный бак выполнен таким образом, что исключает возникновение пожара.

В любом случае хуситы в очередной раз показали, что для них в ВС Саудовской Аравии не существует военной техники, которую бы они не могли уничтожить имеющимися в наличии не самыми современными вооружениями.