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12.06.2019
Военное обозрение

Хуситы показали уничтожение Oshkosh M-ATV из советского ДШКМ

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Группировка хуситов, действующая в Йемене, представила новые кадры атаки бронированного машины "Ошкош" армии Саудовской Аравии. Напомним, что на днях сообщалось об уничтожении такой бронемашины на саудовской территории.

Источник изображения: topwar.ru

На этот раз утверждается, что бронеавтомобиль американского производства Oshkosh M-ATV был подбит в результате обстрела из пулемёта советского производства ДШКМ 12,7 мм.

На кадрах видно, как хуситы с господствующей высоты ведут обстрел "Ошкоша" из пулемёта, который начал эксплуатироваться более 80 лет назад. Сами хуситы заявляют, что с помощью пулемёта им удалось пробить топливный банк броневика американского производства. Если это действительно так, то "рейтинг" Oshkosh M-ATV серьёзно просядет на мировом рынке вооружений и производителю придётся вкладывать новые средства в дополнительную защиту машины.

Однако в экспертной среде обращают внимание на то, что на видео присутствуют смонтированные кадры. Так, объятый пламенем "Ошкош" демонстрируется как дополнение к видео пулемётного обстрела. Также обращается внимание на кадр, который показывает, что пламя первоначально вспыхивает в районе передних колёс бронемашины. В этой связи предполагается, что помимо того, что "Ошкош" был обстрелян, он мог ещё напороться на заложенное самодельное взрывное устройство.

Ранее разработчики бронемашин Oshkosh M-ATV неоднократно заявляли о том, что топливный бак выполнен таким образом, что исключает возникновение пожара.

В любом случае хуситы в очередной раз показали, что для них в ВС Саудовской Аравии не существует военной техники, которую бы они не могли уничтожить имеющимися в наличии не самыми современными вооружениями.

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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
M-ATV
Компании
Oshkosh
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